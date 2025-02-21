Правительство расширило программу компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Кабинет Министров расширил программу компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь программой могут воспользоваться не только работодатели, но и самозанятые лица и ФЛП с инвалидностью, сообщила пресс-служба Минэкономики 21 февраля.

Подробности

Программа позволяет таким предпринимателям обустроить свои рабочие места при поддержке государства. Они смогут приобрести специальную мебель, оборудование, вспомогательные устройства, в том числе подъемники или пандусы.

Компенсацию смогут получить работодатели, создающие рабочие места для ветеранов с инвалидностью.

Кабмин расширил список средств, за которые можно получить компенсацию. К нему добавили технические устройства, программное обеспечение и услуги перевода на жестовый язык – как в живом формате, так и онлайн. Решение вступит в силу после официальной публикации.

С начала 2025 года по этой программе государство компенсировало затраты на обустройство почти 300 рабочих мест, выделив 16 млн грн.

Контекст

Программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью правительство ввело в августе 2023 года. По условиям программы сумма компенсации с 1 января 2025-го составляет до 120 000 грн – за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы, до 80 000 грн – для людей с инвалидностью II группы.

В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые обустроили около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн грн.