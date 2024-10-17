В Украине сертифицировали первую школу операторов дронов

Министерство обороны впервые выдало официальное разрешение для частной школы операторов БПЛА. Его по упрощенной процедуре получила киевская Global Drone Аcademy, сообщила пресс-служба Минобороны.

Подробности

Заведение не только будет обучать военных и гражданских управлению дронами, но и будет предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность. Это позволит им служить в армии по конкретному направлению, объяснили в Минобороны.

Global Drone Аcademy работает с 2022 года. За это время школа выпустила более 3700 операторов БПЛА. Среди ее выпускников – военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ.

Контекст

Сертификация состоялась в рамках экспериментального проекта, ранее утвержденного Кабмином. Инициатива направлена на увеличение количества специалистов, проходящих подготовку в Украине, и улучшение качества обучения в частных школах.

Чтобы получить лицензию, заведение должно: проводить обучение по управлению или изготовлению дронов; иметь 3+ беспилотников для тренировки и сертификации пилотов; иметь учебные программы по подготовке пилотов на этих аппаратах; нанять 3+ сертифицированных инструкторов для обучения.

Потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. С начала полномасштабного вторжения в Украину появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности пока отсутствует.

В феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал указ «О наращивании возможностей Сил обороны», которым поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.