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Четвертый закон для FPV. Основатель стартапа Petcube Ярослав Ажнюк разрабатывает системы донаведения для дронов. Каковы у него шансы на успех у milltech?

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Засновник Petcube та The Fourth Law Ярослав Ажнюк /коллаж Анастасия Решетник

Ярослав Ажнюк. Фото: Александр Чекменев. Фото коллаж Анастасия Решетник

Основатель pet-tech стартапа Petcube с $25 млн инвестиций Ярослав Ажнюк в начале года запустил две defence-tech компании – разработчика систем донаведения для FPV-дронов The Fourth Law и производителя беспилотников Odd Systems. Как стартаперский опыт помогает ему разрабатывать решения для военных и на что он рассчитывает в новой нише?

В октябре уже несколько моделей дронов, использующих систему донаведения от оборонного стартапа The Fourth Law, кодифицированы и выиграли тендеры на госзакупки, говорит основатель компании Ярослав Ажнюк. Система донаведения помогает операторам FPV-дронов автоматически захватить цель и попасть в нее без вмешательства пилота.

В оборонные инновации Ажнюк вошел в ноябре 2023 года. До этого он развивал «гражданский» стартап по разработке гаджетов для животных Petcube, который Forbes в 2021-м оценивал в $36-50. Каковы результаты?

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