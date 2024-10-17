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В Україні сертифікували першу школу операторів дронів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy, повідомила пресслужба Міноборони.

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Деталі

  • Заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком, пояснили в Міноборони.
  • Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3700 операторів БпЛА. Серед її випускників – військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

Контекст

Сертифікація відбулася в рамках експериментального проєкту, який раніше затвердив Кабмін. Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. 

Щоб отримати ліцензію, заклад має: проводити навчання з керування чи виготовлення дронів; мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів; мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах; найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності поки що відсутня.

У лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав указ «Про нарощування спроможностей Сил оборони», яким доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.

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