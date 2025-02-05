В Украине впервые лишили водительских прав из-за нарушения военного учета

В Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автотранспортом из-за нарушения правил военного учета. По меньшей мере 41 судебное дело найдено с помощью поисковика по судебному реестру «Бабушка », сообщил Опендатабот.

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По меньшей мере 41 судебное дело связано с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил военного учета.

В большинстве случаев суды возвращают дела, однако это связано только с проблемами в оформлении исков, в частности неуплатой ТЦК судебного сбора.

Впрочем, уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК. Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета – пока он не выполнит требования ТЦК или же это требование не будет отозвано.

Ограничение в праве вождения не является нововведением для граждан, отметила адвокат Валентина Слободянюк. К примеру, такую ​​меру влияния активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников алиментов.

Судебные решения по таким делам полностью обезличены – в них не указаны стороны процесса, что не позволяет проверить наличие дела относительно себя.

Контекст

Граждане, уклоняющиеся от исполнения воинского долга и нарушающие закон о мобилизации, могут не только получить штраф, подвергнуться аресту имущества в случае неуплаты штрафов или быть привлеченными к уголовной ответственности, но и потерять право управлять транспортным средством.

Ранее МВД и Минюст разработали пошаговую процедуру, регулирующую лишение права вождения автомобилей, нарушивших правила военного учета.