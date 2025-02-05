В Україні вперше позбавили водійських прав через порушення військового обліку

В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили в праві керувати автотранспортом через порушення правил військового обліку. Щонайменше 41 судова справа знайдена за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся », повідомив Опендатабот.

Деталі

Щонайменше 41 судова справа повʼязана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

У більшості випадків суди повертають справи, однак це повʼязано лише з проблемами в оформленні позовів, зокрема несплатою ТЦК судового збору.

Втім уже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили в праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку – допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж ця вимога не буде відкликана.

Обмеження в праві керування автомобілем не є нововведенням для громадян, зауважила адвокатка Валентина Слободянюк. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників аліментів.

Судові рішення у таких справах повністю знеособлені – у них не зазначено сторони процесу, що не дає можливості перевірити наявність справи щодо себе.

Контекст

Громадяни, які ухиляються від виконання військового обов’язку та порушують закон про мобілізацію, можуть не лише отримати штраф, зазнати арешту майна у разі несплати штрафів або бути притягнутими до кримінальної відповідальності, але й втратити право керувати транспортним засобом.

Раніше МВС та Мінʼюст розробили покрокову процедуру, яка регулює позбавлення права керування автомобілем громадян, що порушили правила військового обліку.