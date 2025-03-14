Украина инициирует новую дискуссию с Еврокомиссией об углеродном налоге – Стефанишина

Главная цель введения CBAM – уменьшение глобальных выбросов углерода и создание равных условий для европейских производителей, которые соблюдают строгие экологические нормы ЕС и платят за выбросы углекислого газа.

В рамках заявленной Урсулой фон дер Ляйен дерегуляции в ЕС Украина начнет новый диалог с Еврокомиссией относительно европейской экологической пошлины CBAM. Об этом на «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine рассказала Ольга Стефанишина, вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции.

Ключевые цитаты

«Несколько недель назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о масштабной дерегуляции в ЕС. Это выгодно для Украины: мы сможем сосредоточиться на ключевых приоритетах, а часть обязательств пока не будем спешить брать на себя, понимая, что некоторые решения могут быть пересмотрены», – отреагировала Стефанишина на вопрос модератора панели «Как быстро действующая Еврокомиссия сможет реформировать правила, которые привели ЕС к стагнации?».

В качестве примера одного из таких обязательств Стефанишина назвала введение углеродного налога, или механизм CBAM . Это один из первых инструментов налогового регулирования в международной торговле для достижения климатических целей.

. Это один из первых инструментов налогового регулирования в международной торговле для достижения климатических целей. «Три месяца назад я была в Брюсселе, подробно дискутировала с Еврокомиссией [о CBAM]. Сейчас мы должны начать новый диалог, потому что этот регламент пересматривается [Еврокомиссией]», – объяснила Стефанишина.

Это не значит, что угрозы нет, отметила она. «Решение принимает не налоговое, а климатическое направление Еврокомиссии. Впереди еще будут подробные обсуждения», – объяснила вице-премьер.

«Климатическая политика – не та политика, где Евросоюз будет лидером реверса назад», – отреагировала Стефанишина на вопрос модератора, будет ли Брюссель снижать планку «климатического фетишизма».

Вице-премьер подчеркнула, что в климатической политике появился конкурент. «Это конкурентоспособность Евросоюза в мире и его роль как рынка, с которым хочет работать Китай, например», – уточнила она.

Контекст

Механизм пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) стал одним из первых инструментов налогового регулирования в международной торговле для достижения климатических целей.

Основная идея механизма CBAM – все экспортеры должны платить соразмерную с компаниями ЕС плату за выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве товаров, поставляемых в ЕС, а также стимулировать более чистое промышленное производство в странах, не входящих в ЕС.

Механизм СВАМ впервые был предложен в рамках EU Green Deal в 2019 году и представлен как часть пакета законодательных инициатив Fit for 55, что должно обеспечить к 2030 году уменьшение выбросов ПГ в ЕС на 55% от уровня 1990 года. Полноценное введение CBAM запланировано на 2026 год.

CBAM потенциально может стоить украинским производителям $300 млн, особенно ударив по производителям электроэнергии, удобрений и металлургам, согласно данным аналитиков EY в Украине. Подробнее о CBAM и его потенциальном влиянии на украинские компании – в материале по ссылке.