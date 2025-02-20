В Украине запустили аренду и лизинг машин для разминирования

В Украине операторам противоминной деятельности стали предлагать машины для разминирования в аренду или в лизинг. Две компании уже предоставляют подобные услуги. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале от 20 февраля.

Подробности

Компания RoverTech заключила соглашение с украинским банком и предлагает в лизинг машину «Змей». GCS Ukraine, представляющая швейцарско-немецкого производителя GSC, подписала контракт с международным оператором Danish Church Aid. Последний арендовал тяжелую машину GCS-200. Соглашение предусматривает обучение персонала, техническое сопровождение и поставку запчастей с возможностью выкупа техники.

Генеральный директор Global Clearance Solutions в Украине Дмитрий Салимонов подчеркнул: «Каждая задержка с разминированием – это потери для людей и государства. Аренда техники может стать эффективным решением для операторов и изготовителей».

Замминистра экономики Игорь Безкаравайный добавил, что аренда машин значительно ускоряет противоминную деятельность. «Оператор, выигравший тендер на разминирование сельхозучастка, может взять машину в аренду, пройти обучение, получить сертификат и гораздо быстрее выполнить контракт. Спрос на такие услуги растет, что говорит о развитии рынка гуманитарного разминирования», – объяснил он.

Контекст

По состоянию на октябрь 2024 года в Украине сертифицировано 56 операторов противоминной деятельности, количество саперов превысило 4000, а для разминирования полей задействовано 98 специальных машин, сообщили в Минэкономики.

Исследование Tony Blair Institute показывает, что из-за мин и взрывоопасных предметов Украина ежегодно теряет $11,2 млрд, что составляет около 5,6% ВВП страны за 2021 год. Основные убытки связаны с сокращением экспорта сельскохозяйственной продукции и падением доходов от местных налогов.