В Україні запустили оренду та лізинг машин для розмінування

В Україні операторам протимінної діяльності почали пропонувати машини для розмінування в оренду чи лізинг. Дві компанії вже надають такі послуги. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі від 20 лютого.
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Деталі
- Компанія RoverTech уклала угоду з українським банком і пропонує в лізинг машину «Змій». Натомість GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецького виробника GSC, підписала контракт із міжнародним оператором Danish Church Aid. Останній орендував важку машину GCS-200. Угода передбачає навчання персоналу, технічний супровід і постачання запчастин із можливістю викупу техніки.
- Генеральний директор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов наголосив: «Кожна затримка з розмінуванням – це втрати для людей і держави. Оренда техніки може стати ефективним рішенням для операторів і виробників».
- Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний додав, що оренда машин значно прискорює протимінну діяльність. «Оператор, який виграв тендер на розмінування сільгоспділянки, може взяти машину в оренду, пройти навчання, отримати сертифікат і набагато швидше виконати контракт. Попит на такі послуги зростає, що свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування», – пояснив він.
Контекст
Станом на жовтень 2024 року в Україні сертифіковано 56 операторів протимінної діяльності, кількість саперів перевищила 4000, а для розмінування полів задіяно 98 спеціальних машин, повідомили в Мінекономіки.
Дослідження Tony Blair Institute показує, що через міни та вибухонебезпечні предмети Україна щорічно втрачає $11,2 млрд, що становить близько 5,6% ВВП країни за 2021 рік. Основні збитки пов’язані зі скороченням експорту сільськогосподарської продукції та падінням доходів від місцевих податків.
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