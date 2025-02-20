Рынок более чем на $37 млрд. Какие экономические возможности для инвесторов и бизнеса открывает гуманитарное разминирование в Украине? Рассказывает директор ЦГР Владимир Байда

Более 60 государств сегодня сталкиваются с проблемой мин и взрывоопасных остатков войны, сообщает ООН. Украина – среди лидеров этого печального списка. После вторжения России международные партнеры уже выделили более $700 млн на проекты гуманитарного разминирования в Украине. Пока нет точных прогнозов, сколько будет стоить полное очищение территорий страны от минной опасности, но речь идет о десятках миллиардов долларов. Как опыт Украины по разминированию территорий превратить в экспортный ресурс? Рассказывает Владимир Байда, директор Центра гуманитарного разминирования

Разминирование в Украине продолжается еще со времен Второй мировой войны, но после 2014 года проблема приобрела новый масштаб. Территории Донецкой и Луганской областей оказались в списке заминированных. Кроме украинских военных и ГСЧС, их очисткой от взрывоопасных предметов занимались и международные организации – HALO Trust, FSD и другие. Гуманитарные организации, которые помогали Украине, прогнозировали полное разминирование подконтрольных Украине территорий до 2022-го.

Но после полномасштабного вторжения в 2022 году Украина оказалась среди самых заминированных стран мира. Ежемесячно на деоккупированных территориях фиксируются сотни подрывов на минах, что приводит к потерям военных и гражданских, а также разрушению техники и инфраструктуры. В частности, более 90 000 км² сельскохозяйственных земель могут быть заминированы, что ставит под угрозу экономическое восстановление.

На полное гуманитарное разминирование, по оценкам Всемирного банка, необходимо не менее $37,4 млрд, но эта сумма будет расти из-за продолжающихся боевых действий. Отделение гуманитарного разминирования от военного становится критически важным, а сама отрасль превращается в стратегическую для Украины на десятилетия вперед.

Потребность в регуляции

Украинские фермеры продолжают работу даже под звуки взрывов, ведь их благополучие напрямую зависит от обработки земли. Поэтому, кроме сертифицированных операторов, в стране появились нелегальные «черные саперы». Они без сертификации, но за вознаграждение, разминировали поля, подвергая опасности людей, животных и экологию.

Фермеры обращались к ним за неимением времени и средств, поскольку первоначально программа компенсации за разминирование предполагала покрытие лишь 50-80% затрат. Некоторые также использовали статус заминированных земель для освобождения от земельного налога.

По инициативе Министерства экономики и Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) государство компенсирует 100% стоимости гуманитарного разминирования сельхозземель. В 2024 году правительство выделило 3 млрд. грн. на программу компенсации средств аграриям, в этом году уже выделено 1 млрд грн. Сертифицированные работы по гуманитарному разминированию выполняют около 80 операторов, а общая площадь потенциально загрязненных территорий составляет 139 000 км².

Программа по разминированию

Центр гуманитарного разминирования начал работу в мае 2024 года для координации и практического выполнения мероприятий по разминированию. Его цель – сделать загрязненные территории безопасными для жизни и хозяйственной деятельности.

В настоящее время ЦГР сосредоточен на реализации программы компенсации расходов на разминирование сельскохозяйственных земель, инициированной Минэкономики.

Для участия в программе компенсации аграрии, чьи земли загрязнены или предположительно загрязнены взрывоопасными предметами, подают заявки. Факт загрязнения определяется путём нетехнического обследования.

Заявка подается через государственный аграрный реестр (ГАР) и проходит несколько этапов проверки сотрудниками ЦГР.

Вначале подтверждается загрязненность участка. Проверяются границы, целевое назначение земли и отсутствие налогового долга (кроме налогового долга по уплате земли или долга по уплате единого налога, если аграрий является плательщиком ЕН IV группы). Также данные фермера сверяют с санкционными списками.

Затем объявляется аукцион по заявке на государственной тендерной платформе Prozorro для обеспечения прозрачности процесса. На платформе проходят торги для определения оператора-победителя, который проведет разминирование земель.

После завершения разминирования оператор предоставляет ЦГР необходимые документы, в частности, копию сертификата об очистке территории или гарантийного письма на освободившуюся по результатам нетехнического обследования территорию. И только после этого государственные средства перечисляются на счет оператора.

Первые результаты

После запуска ЦГР и программы компенсации расходов, сектор гуманитарного разминирования развился беспрецедентными темпами. С сентября 2024 года проведено 50 аукционов по закупке услуг по гуманитарному разминированию с/х земель общей площадью 9600 га. Заключено 47 договоров на разминирование 9500 га площади более чем на 530 млн грн.

Это позволило снизить среднюю стоимость разминирования сельхозземель по подписанным ЦГР договорам до 56 000 грн/га – в 20 раз дешевле оценки Всемирного банка в около 1,2 млн грн.

По шести договорам уже закончены полные циклы гуманитарного разминирования и получено 27 сертификатов о передаче ответственности по разминированным территориям. Почти 670 га возвращено в безопасное использование аграриям.

Активно разрабатывают и внедряют новые технологии и украинские милтек-компании: дроны, детекторы, автономные роботизированные платформы, противоминные машины, алгоритмы по поиску мин. Развитие рынка также стимулирует финансовый, страховой и образовательный секторы, а на разминированных территориях уменьшается социальное напряжение.

Перспективы рынка разминирования

В 2025 году планируется окончательное урегулирование законодательства Украины, чтобы обеспечить продолжительное функционирование рынка разминирования. Минэкономики совместно с Минобороны, МВД и другими ведомствами ускоряет его развитие, а Центр гуманитарного разминирования должен стать ключевым исполнителем этого процесса.

Увеличение количества операторов позволит расширить объемы разминированных земель, ускорить их возврат в агросектор и обеспечить безопасность. Кроме того, рынок открывает экономические возможности для инвесторов и бизнеса. Успешный опыт Украины может стать экспортным ресурсом – от технологий до регуляторных решений – для других стран, нуждающихся в разминировании.