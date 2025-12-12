С середины декабря в Украине в тестовом режиме заработает система электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН), сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время «Инфраструктурного дня» от Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Это позволит водителям и перевозчикам полностью отказаться от дублирования бумажных накладных.

Ключевые факты

Бизнес, как и ранее, сможет выбирать, какой формат использовать: бумажную или электронную форму накладной.

е-ТТН будут иметь такую же юридическую силу, как бумажные документы. Для этого Минразвития внесло изменения в профильный приказ. Поэтому, если перевозчик использует электронную, то дублировать бумажную не нужно будет.

Параллельно с этим Минразвития будет нарабатывать законодательство, чтобы электронные ТТН стали обязательными с 2027 года для всех.

С 1 декабря в Украине началась регистрация компаний для тестирования электронных ТТН через операторов. Эти компании тестируются, чтобы стать официальными провайдерами услуг по формированию электронных товарно-транспортных накладных.

Украина рассчитывала запустить систему электронной товарно-транспортной накладной значительно раньше, но это дорогостоящий проект, который софинансирован USAID, сообщил Деркач.

Контекст

Товарно-транспортные накладные, преимущественно, касаются трех участников: грузоотправитель, перевозчик, получатель. Для каждого из них должны быть созданы отдельные экземпляры накладной. Бизнес печатал по четыре экземпляра – чтобы последний со всеми подписями вернулся к заказчику, и тот смог рассчитаться с перевозчиком.

Система е-ТТН должна стать единой государственной цифровой платформой, которая обеспечит прозрачный учет грузовых перевозок, уменьшит расходы бизнеса на документооборот и создаст инструменты для борьбы с нелегальными перевозками и перегрузкой дорог.

До мая 2026 года планируется внедрение актов корректировки ТТН в системе, а до конца 2026-го – внедрение набора специальных форм е-ТТН и завершение полной модернизации Системы е-ТТН.