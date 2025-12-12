З середини грудня в Україні в тестовому режимі запрацює система електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН), повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час «Інфраструктурного дня» від Європейської бізнес-асоціації (EBA). Це дозволить водіям і перевізникам повністю відмовитися від дублювання паперових накладних.
Ключові факти
- Бізнес, як і раніше, зможе обирати, який формат використовувати: паперову чи електронну форму накладної.
- е-ТТН матимуть таку ж юридичну силу, як паперові документи. Для цього Мінрозвитку внесло зміни до профільного наказу. Тож, якщо перевізник використовує електронну, то дублювати паперову не потрібно буде.
- Паралельно з цим, Мінрозвитку напрацьовуватиме законодавство, щоб електронні ТТН стали обов’язковими з 2027 року для всіх.
- З 1 грудня в Україні почалась реєстрація компаній для тестування електронних ТТН через операторів. Ці компанії тестуються, щоб стати офіційними провайдерами послуг з формування електронних товарно-транспортних накладних.
- Україна розраховувала запустити систему електронної товарно-транспортної накладної значно раніше, але це дороговартісний проєкт, який співфінансувався USAID, повідомив Деркач.
Контекст
Товарно-транспортні накладні, переважно, стосуються трьох учасників: вантажовідправник, перевізник, одержувач. Для кожного з них повинні бути створені окремі примірники накладної. Бізнес друкував по чотири примірники – щоб останній з усіма підписами повернувся до замовника, і той зміг розрахуватися з перевізником.
Система е-ТТН має стати єдиною державною цифровою платформою, що забезпечить прозорий облік вантажних перевезень, зменшить витрати бізнесу на документообіг і створить інструменти для боротьби з нелегальними перевезеннями та перевантаженням доріг.
До травня 2026 року планується впровадження актів коригування ТТН у системі, а до кінця 2026-го – впровадження набору спеціальних форм е-ТТН та завершення повної модернізації Системи е-ТТН.
