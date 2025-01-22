В Украину снова доставляют YouTube-кнопки для авторов

Награды для авторов YouTube возвращаются в Украину, сообщило Министерство цифровой трансформации, с помощью которого перевозчик снял ограничения на доставку. С января 2025 года украинские ютуберы снова получают YouTube-кнопки. С начала полномасштабного вторжения украинские контент-творцы не получали их, поскольку награды не доставляли в страну из-за боевых действий.