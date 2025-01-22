В Украину снова доставляют YouTube-кнопки для авторов

Награды для авторов YouTube возвращаются в Украину, сообщило Министерство цифровой трансформации, с помощью которого перевозчик снял ограничения на доставку. С января 2025 года украинские ютуберы снова получают YouTube-кнопки. С начала полномасштабного вторжения украинские контент-творцы не получали их, поскольку награды не доставляли в страну из-за боевых действий.
Ключевые факты
- YouTube-кнопки могут получить каналы, имеющие более 100 000 подписчиков (Серебряная), более 1 млн подписчиков (Золотая) и более 10 млн подписчиков (Бриллиантовая).
- В Россию, Беларусь, Иран, КНДР и еще восемь подсанкционных стран YouTube награды не посылает.
- «Возвращение наград – важный сигнал поддержки для украинского сообщества YouTube. Благодарны команде Google за эффективное сотрудничество», – сообщило Минцифры.
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Контекст
Во время полномасштабной войны украинские контент-мейкеры перестали получать заслуженные награды от YouTube – серебряные, золотые и бриллиантовые кнопки.
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