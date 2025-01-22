В Україну знову доставляють YouTube-кнопки для авторів

Нагороди для авторів YouTube повертаються в Україну, повідомило Міністерство цифрової трансформації, за сприяння якого перевізник зняв обмеження на доставку. Із січня 2025 року українські ютубери знову отримують YouTube-кнопки. З початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували їх, бо нагороди просто не доставляли в країну через бойові дії.
Ключові факти
- YouTube-кнопки можуть отримати канали, які мають понад 100 000 підписників (Срібна), понад 1 млн підписників (Золота) і більше ніж 10 млн підписників (Діамантова).
- У Росію, Білорусь, Іран, КНДР та ще вісім підсанкційних країн YouTube нагороди не надсилає.
- «Повернення нагород – важливий сигнал підтримки для української спільноти YouTube. Вдячні команді Google за дієву співпрацю», – повідомило Мінцифри.
Контекст
Під час повномасштабної війни українські контент-мейкери перестали отримувати заслужені нагороди від YouTube — срібні, золоті й діамантові кнопки. До команди Мінцифри звернулися українські креатори, і після цього розпочалося активне обговорення з Google.
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