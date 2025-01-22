В Україну знову доставляють YouTube-кнопки для авторів

Нагороди для авторів YouTube повертаються в Україну, повідомило Міністерство цифрової трансформації, за сприяння якого перевізник зняв обмеження на доставку. Із січня 2025 року українські ютубери знову отримують YouTube-кнопки. З початку повномасштабного вторгнення українські контент-творці не отримували їх, бо нагороди просто не доставляли в країну через бойові дії.