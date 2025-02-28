Великобритания может избежать пошлин Трампа после визита Стармера в Вашингтон – FT

США и Великобритания начинают переговоры о заключении торгового соглашения, которое может позволить Лондону избежать тарифов президента Дональда Трампа. Об этом пишет FT 28 февраля по итогам прошедших накануне переговоров между лидерами стран в Вашингтоне.

Ключевые факты

Страны могут договориться о формате сотрудничества, который позволит Лондону избежать пошлин, заявил Трамп. Во время пресс-конференции в Белом доме он признал настойчивость премьер-министра Стармера, назвав его «очень жестким переговорщиком». По его словам, британский премьер «заработал свои деньги», пытаясь убедить США не вводить пошлины.

Речь идет не о полноценном соглашении о свободной торговле, а об экономическом и технологическом партнерстве, отметило издание. Британские чиновники заявили, что новое соглашение будет направлено на постепенную интеграцию экономик и расширение сотрудничества в области передовых технологий.

Трамп рассматривает Великобританию отдельно от ЕС. Американский президент подчеркнул, что Британия – это «совсем другое место», чем ЕС, которому он пригрозил 25-процентными тарифами на экспорт в США.

Администрация Трампа уже определила ключевых переговорщиков. По словам президента, вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент будут участвовать в разработке условий соглашения. Трамп надеется, что стороны достигнут договоренности «как можно скорее».

Ключевая цитата

«Мы вполне можем заключить настоящее торговое соглашение, где тарифы не потребуются. Посмотрим», – заявил Дональд Трамп.

Контекст

Перспектива торгового соглашения между США и Великобританией обсуждается с момента выхода Британии из ЕС, однако все предыдущие переговоры не привели к конкретному результату. Для Лондона договоренности с Вашингтоном являются ключевыми, поскольку Великобритания ищет новые экономические возможности после Brexit.

Предыдущие попытки заключить соглашение между США и Британией терпели неудачу. Основными препятствиями становились разногласия в области регулирования сельскохозяйственной продукции: Лондон отказывался принимать ряд американских товаров, в том числе продукцию, обработанную химическими веществами, запрещенными в Британии.

26 февраля Трамп заявил, что на европейские автомобили и другие товары будут введены пошлины в размере 25%. Он обвинил ЕС в том, что он использует США. Они не принимают наши машины. Они не принимают, по сути, нашу сельскохозяйственную продукцию. А мы принимаем все от них», – сказал Трамп.