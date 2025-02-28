Велика Британія може уникнути мит Трампа після візиту Стармера до Вашингтона – FT

США та Велика Британія починають переговори про укладення торговельної угоди, яка може дозволити Лондону уникнути тарифів президента Дональда Трампа. Про це пише FT 28 лютого за підсумками переговорів між лідерами країн у Вашингтоні, які відбулися напередодні.

Ключові факти

Країни можуть домовитися про формат співпраці, який дасть змогу Лондону уникнути мит, заявив Трамп. Під час пресконференції в Білому домі він визнав наполегливість премʼєр-міністра Стармера, назвавши його «дуже жорстким переговорником». За його словами, британський премʼєр «заробив свої гроші», намагаючись переконати США не вводити мита.

Йдеться не про повноцінну угоду про вільну торгівлю, а про економічне та технологічне партнерство, зазначило видання. Британські чиновники заявили, що нова угода буде спрямована на поступову інтеграцію економік і розширення співпраці в галузі передових технологій.

Трамп розглядає Велику Британію окремо від ЄС. Американський президент наголосив, що Британія – це «зовсім інше місце», ніж ЄС, якому він пригрозив 25-відсотковими тарифами на експорт до США.

Адміністрація Трампа вже визначила ключових переговорників. За словами президента, віцепрезидент США Джей Ді Венс і міністр фінансів Скотт Бессент братимуть участь у розробці умов угоди. Трамп сподівається, що сторони досягнуть домовленості «якомога швидше».

Ключова цитата

«Ми цілком можемо укласти справжню торговельну угоду, де тарифи не будуть потрібні. Подивимося», – заявив Дональд Трамп.

Контекст

Перспектива торговельної угоди між США та Великою Британією обговорюється з моменту виходу Британії з ЄС, однак усі попередні переговори не привели до конкретного результату. Для Лондона домовленості з Вашингтоном є ключовими, оскільки Велика Британія шукає нові економічні можливості після Brexit.

Попередні спроби укласти угоду між США та Британією зазнавали невдач. Основними перешкодами ставали розбіжності у сфері регулювання сільськогосподарської продукції: Лондон відмовлявся приймати низку американських товарів, зокрема продукцію, оброблену хімічними речовинами, які заборонені в Британії.

26 лютого Трамп заявив, що на європейські автомобілі та інші товари будуть введені мита в розмірі 25%. Він звинуватив ЄС у тому, що він використовує Сполучені Штати. «Вони не приймають наші машини. Вони не приймають, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію. А ми приймаємо все їхнє», – сказав Трамп.