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Тарифы Трампа 2.0. Как США меняют правила мировой торговли. Большой разбор от Forbes Ukraine

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

8 хв читання

США мита Трамп /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

«Пошлина – самое красивое слово в словаре», – сказал Трамп во время избирательной кампании в октябре прошлого года Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Через восемь дней после введения дополнительных пошлин для стран – крупнейших импортеров в США (Мексики, Китая и Канады) в понедельник 10 февраля президент США Дональд Трамп подписал указы о повышении пошлин на алюминий с 10% до 25% и отмене исключений и квот, действовавших для 10 стран, включая Украину. Как это отразится на мировом рынке и украинской экономике?

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«Пошлина – самое красивое слово в словаре», – сказал Трамп во время избирательной кампании в октябре прошлого года. Повышение пошлин было одним из ключевых пунктов программы нынешнего президента США. Неудивительно, что всего через две недели после инаугурации Трамп ввел 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады (кроме энергоносителей, для которых пошлина установлена ​​на уровне 10%), а также 10-процентные пошлины на товары из Китая.

Таможенные новации Трампа не обошли и Украину.

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