Трамп подтвердил введение пошлин на товары из Канады и Мексики и пообещал новые для Китая

Президент Дональд Трамп заявил, что 25% таможенных пошлин на импорт из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, а также заявил, что введет дополнительный 10% налог на китайский импорт. Об этом он написал в Truth Social 27 февраля, пишет CNN .

Ключевые факты

В четверг Трамп заявил в социальных сетях, что наркотики от стран-соседей по-прежнему поступают «в очень больших и неприемлемых количествах».

«Мы не можем позволить этой беде продолжать наносить вред США, и поэтому, пока она не прекратится или не будет серьезно ограничена, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано», – написал президент. – С Китая также будет взиматься дополнительная пошлина в размере 10% в эту дату».

Президент связал пошлины для соседей Америки с нелегальной миграцией и потоком фентанила в страну.

Фьючерсы на Dow стали отрицательными 27 февраля после комментариев Трампа, упав на 90 пунктов. Но фьючерсы, привязанные к S&P 500 и Nasdaq 100, остались выше, чему способствовали значительные доходы Nvidia.

Контекст

Президент США приостановил масштабную пошлину для самых крупных торговых партнеров США 3 февраля на один месяц после того, как лидеры Канады и Мексики объявили о новых мерах по безопасности границ. Но недавно президент внес путаницу относительно того, вступят ли они в силу.

Новые пошлины для Китая идут в дополнение к предыдущим пошлинам 10%, которое он разрешил ввести в действие в прошлом месяце, когда отложил тарифы на Канаду и Мексику. 25% тарифы применяются ко всему канадскому и мексиканскому импорту, за исключением энергоносителей из Канады, которые будут облагаться налогом в размере 10%.