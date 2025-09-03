Forbes Digital підписка
Регулировка криптовалют. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о виртуальных активах

Александр Пикало
Forbes

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №10225-д о легализации рынка виртуальных активов. За него проголосовали 246 депутатов. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев 3 сентября.

  • Авторы документа отмечают, что рынок криптоактивов в Украине нуждается в четком регулировании, ведь «правила Дикого Запада» более неприемлемы, а необходимость упорядочения этого сектора назрела давно.
  • Железняк уточнил, что законопроект регулирует, в частности, налогообложение виртуальных активов. Общая ставка налога на прибыль составит 18% + 5%, но в течение первого года после выведения в фиат будет действовать льготная ставка 5%. Вопрос, кто будет регулятором: НБУ или НКЦБФР, остается открытым.
  • По словам Гетманцева, одного из инициаторов проекта, виртуальные активы будут определяться как особый вид имущества, но не будут считаться деньгами или официальным платежным средством в Украине.

Законопроект классифицирует виртуальные активы на три категории:

  • токены, привязанные к активам, – их стоимость стабилизируется путем привязки к валюте или имуществу;
  • токены электронных денег – связанные с одной официальной валютой;
  • другие виртуальные активы – к этой категории относятся активы, не подпадающие под первые два типа; регулятор будет определять, какие активы будут входить в эту группу.

Законопроект предусматривает, что публичное предложение виртуальных активов потребует создания «белой книги» – документа с подробной информацией об активе, эмитенте и связанных рисках. Доступ к торговле на платформах также будет регулироваться четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

Контекст

В феврале 2022 года Верховная Рада приняла доработанный законопроект «О виртуальных активах» после вето президента.

Для полноценного действия этого закона парламент должен был принять еще один документ, регулирующий налогообложение операций с виртуальными активами. Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении. Второе чтение потенциально может состояться уже в ноябре, предполагает народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в комментарии Forbes.

По словам Гетманцева, список вопросов для доработки остается значительным. Какие изменения планируют депутаты ко второму чтению и что ждет инвесторов после принятия закона, читайте в материале Forbes Ukraine.

