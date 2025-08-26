По итогам 2024 года украинские чиновники задекларировали криптовалютные активы на общую сумму 786 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) со ссылкой на данные Реестра деклараций.
- Количество декларантов, указывающих криптовалюту, ежегодно растет: в 2022 году – 1320 деклараций на сумму 371 млн грн, в 2023 году – 1710 деклараций на сумму 526 млн грн, в 2024 году – 2200 деклараций на сумму 786 млн грн.
- В НАПК отмечают, что в декларациях должна указываться стоимость криптоактивов исходя из фактических расходов на их приобретение, а не рыночного курса на конец отчетного периода.
- Однако некоторые чиновники используют криптовалюту для сокрытия незаконно полученного состояния. Наиболее распространенное нарушение – невозможность подтвердить наличие задекларированных криптоактивов.
- В НАПК отмечают, что декларанты часто сообщают о значительных объемах криптовалюты, не предоставляя доказательств ее существования, таких как верифицированные адреса кошельков, биржевые выписки или скриншоты.
- Обычно такие активы, по утверждениям декларантов, были приобретены много лет назад за незначительные суммы. В Нацагентстве отмечают, что декларирование фиктивных активов является сознательным нарушением, которое нельзя оправдать невнимательностью или незнанием правил.
- НАПК уверяет, что имеет технические и аналитические инструменты для проверки задекларированных криптоактивов и сотрудничает с Департаментом киберполиции для верификации их реальности и установления принадлежности при полной проверке деклараций.
Криптовалюту активно декларируют представители силовых структур, говорится в исследовании «Опендатабот». Высокий показатель в Национальной полиции Украины: 322 декларации, что составляет 15% от общего количества декларантов с криптоактивами.
Прокуроры также демонстрируют значительную активность: 240 деклараций содержат сведения о криптовалюте. Судьи подали 227 документов с упоминанием цифровых активов, а в городских советах таких должностных лиц насчитывается 119.
В Вооруженных силах Украины криптовалюту задекларировали в 77 случаях, в то время как представители НАБУ указали ее в 38 декларациях.
Лидером по количеству биткоинов (BTC) является Олег Бондаренко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, задекларировавший 80 BTC, что на 1 апреля оценивается в 279,4 млн грн. Наибольшее количество эфира (ETH) – 200 токенов на сумму 15,5 млн грн – задекларировал депутат Сергей Майзель. Рекордсменом по объему криптодолларов (USDT) стал Виталий Бровко, начальник департамента Офиса генерального прокурора с 847 908 USDT, что эквивалентно 35 млн грн.
