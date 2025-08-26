По итогам 2024 года украинские чиновники задекларировали криптовалютные активы на общую сумму 786 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) со ссылкой на данные Реестра деклараций.

Подробности

Количество декларантов, указывающих криптовалюту, ежегодно растет: в 2022 году – 1320 деклараций на сумму 371 млн грн, в 2023 году – 1710 деклараций на сумму 526 млн грн, в 2024 году – 2200 деклараций на сумму 786 млн грн.

В НАПК отмечают, что в декларациях должна указываться стоимость криптоактивов исходя из фактических расходов на их приобретение, а не рыночного курса на конец отчетного периода.

Однако некоторые чиновники используют криптовалюту для сокрытия незаконно полученного состояния. Наиболее распространенное нарушение – невозможность подтвердить наличие задекларированных криптоактивов.

В НАПК отмечают, что декларанты часто сообщают о значительных объемах криптовалюты, не предоставляя доказательств ее существования, таких как верифицированные адреса кошельков, биржевые выписки или скриншоты.

Обычно такие активы, по утверждениям декларантов, были приобретены много лет назад за незначительные суммы. В Нацагентстве отмечают, что декларирование фиктивных активов является сознательным нарушением, которое нельзя оправдать невнимательностью или незнанием правил.

НАПК уверяет, что имеет технические и аналитические инструменты для проверки задекларированных криптоактивов и сотрудничает с Департаментом киберполиции для верификации их реальности и установления принадлежности при полной проверке деклараций.

Контекст

Криптовалюту активно декларируют представители силовых структур, говорится в исследовании «Опендатабот». Высокий показатель в Национальной полиции Украины: 322 декларации, что составляет 15% от общего количества декларантов с криптоактивами.

Прокуроры также демонстрируют значительную активность: 240 деклараций содержат сведения о криптовалюте. Судьи подали 227 документов с упоминанием цифровых активов, а в городских советах таких должностных лиц насчитывается 119.

В Вооруженных силах Украины криптовалюту задекларировали в 77 случаях, в то время как представители НАБУ указали ее в 38 декларациях.

Лидером по количеству биткоинов (BTC) является Олег Бондаренко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, задекларировавший 80 BTC, что на 1 апреля оценивается в 279,4 млн грн. Наибольшее количество эфира (ETH) – 200 токенов на сумму 15,5 млн грн – задекларировал депутат Сергей Майзель. Рекордсменом по объему криптодолларов (USDT) стал Виталий Бровко, начальник департамента Офиса генерального прокурора с 847 908 USDT, что эквивалентно 35 млн грн.