Верховна Рада України на першому читанні підтримала законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів . За нього проголосували 246 депутатів. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Данило Гетманцев 3 вересня.

Деталі

Автори документа наголошують, що ринок криптоактивів в Україні потребує чіткого регулювання, адже «правила Дикого Заходу» більше неприйнятні, а необхідність упорядкування цього сектору назріла давно.

Железняк уточнив, що законопроєкт регулює, зокрема, оподаткування віртуальних активів. Загальна ставка податку на прибуток становитиме 18% + 5%, але протягом першого року після виведення у фіат діятиме пільгова ставка 5%. Питання, хто буде регулятором – НБУ чи НКЦПФР, – залишається відкритим.

За словами Гетманцева, одного з ініціаторів проєкту, віртуальні активи визначатимуться як особливий вид майна, але не вважатимуться грошима чи офіційним платіжним засобом в Україні.

Законопроєкт класифікує віртуальні активи на три категорії:

Токени, прив’язані до активів, – їхня вартість стабілізується шляхом прив’язки до валюти чи майна;

Токени електронних грошей – пов’язані з однією офіційною валютою;

Інші віртуальні активи – до цієї категорії належать активи, що не підпадають під перші два типи. Регулятор визначатиме, які саме активи входитимуть до цієї групи.

Законопроєкт передбачає, що публічна пропозиція віртуальних активів вимагатиме створення «білої книги» – документа з детальною інформацією про актив, емітента та пов’язані ризики. Доступ до торгівлі на платформах також регулюватиметься чіткими процедурами, включаючи авторизацію та розкриття інформації.

Контекст

У лютому 2022 року Верховна Рада схвалила доопрацьований законопроєкт «Про віртуальні активи» після вето президента.

Для повноцінної дії цього закону парламент мав ухвалити ще один документ, який регулюватиме оподаткування операцій із віртуальними активами. Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. Друге читання потенційно може відбутися вже в листопаді, припускає народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі Forbes.

За словами Гетманцева, перелік питань для доопрацювання залишається значним. Які зміни планують депутати до другого читання та що чекає на інвесторів після ухвалення закону, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.