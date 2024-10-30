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Верховная Рада проголосовала за реформу Счетной палаты

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада 30 октября приняла в целом закон о реформе Счетной палаты, сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. Реформа Счетной палаты – один из маяков Международного валютного фонда и требований США.

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Подробности

Законопроект №10044-д поддержали 240 народных депутатов.

Что предполагает документ:

  • конкурс с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты;
  • политическая и финансовая независимость Счетной палаты;
  • сокращение членов с 13 до 11;
  • предоставление Счетной палате полномочий о проведении аудитов средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров, а также консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора и бюджетов;
  • обязательства Счетной палаты каждые пять лет проходить внешнюю оценку своей деятельности и установление особого порядка проведения такой оценки на переходный период и прочее;
  • приведение работы в соответствие с международными стандартами INTOSAI;
  • создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение ее рекомендаций.

Контекст

Международные партнеры Украины советовали внести изменения в законодательство, чтобы усилить контроль над расходами государственного бюджета, в том числе и со стороны Счетной палаты.

Цель – повысить самостоятельность и профессионализм этого органа, обеспечив прозрачный и конкурентный кадровый конкурс.

США и ЕС предлагали, в частности, расширить полномочия Счетной палаты по вопросам аудита органов местного самоуправления, государственных предприятий и деятельности госзакупок.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявляла, что реформа Счетной палаты – одно из условий США для предоставления прямой бюджетной помощи: $500 млн после первого чтения и еще $1 млрд – после второго.

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