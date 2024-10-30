Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати

Верховна Рада 30 жовтня ухвалила в цілому закон про реформу Рахункової палати, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Реформа Рахункової палати – один з маяків Міжнародного валютного фонду та вимог США .

Деталі

Законопроєкт №10044-д підтримали 240 народних депутатів.

Що передбачає документ:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;

політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

скорочення членів з 13 до 11;

надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Контекст

Міжнародні партнери України радили внести зміни до законодавства, щоб посилити контроль за витратами державного бюджету, зокрема і з боку Рахункової палати.

Мета – підвищити самостійність та професіоналізм цього органу, забезпечивши прозорий і конкурентний кадровий конкурс.

США та ЄС пропонували, зокрема, розширити повноваження Рахункової палати з питань аудиту органів місцевого самоврядування, державних підприємств та діяльності в галузі держзакупівель.

Голова бюджетного комітету Підласа заявляла, що реформа Рахункової палати – одна із умов США для надання прямої бюджетної допомоги: $500 млн після першого читання і ще $1 млрд – після другого.