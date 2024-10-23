Украина получила транш МВФ на $1,1 млрд

МВФ является третьим самым крупным партнером Украины по объему направленной финансовой помощи после ЕС и США по состоянию на октябрь этого года.

Украина 23 октября получила очередной транш финансирования на сумму $1,1 млрд (834,9 млн СДР) от МВФ в результате успешного пятого пересмотра программы EFF. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Ключевые факты

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более $11,3 млрд исключительно от МВФ.

«Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году», – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

На 2025 год программа МВФ EFF предусмотрена до $2,7 млрд по результатам четырех пересмотров. Изначально эта сумма составляла около $1,8 млрд в соответствии с двумя просмотрами Программы.

За 19 месяцев функционирования программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно завершила уже пять просмотров – впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь около $8,7 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже поступившие в Украину средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Контекст

Программа МВФ для Украины действует с марта 2023 года и рассчитана до 2027 года. Объем финансирования – $15,5 млрд. Действующая программа МВФ – весомая часть крупного пакета международной поддержки Украины на $122 млрд на 2023–2027 годы.

4 сентября миссия МВФ начала консультации с украинским правительством по пересмотру Программы расширенного финансирования.

Тогда же глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина и МВФ в рамках миссии по пятому пересмотру программы сосредоточатся на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета. Он назвал просмотр программы «непростой задачей». В его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке, отметил глава НБУ.

19 октября Совет директоров Международного валютного фонда утвердил пятый пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что, в частности, означало выделение очередного транша в размере $1,1 млрд.