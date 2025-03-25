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Импорт выгоднее производства. Почему льготы ОПК могут работать против производителей оружия?Три проблемы из исследования Совета бизнес-омбудсмена

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

ОПК, податки, Рада бізнес-омбудсмена. /Фото официальные источники/коллаж Forbes

Как льготы для ОПК влияют на украинского производителя Фото Фото официальные источники/коллаж Forbes

Правительство и депутаты пытаются создать льготные условия для рынка Оборонно-промышленного комплекса. Но некоторые из них не помогают, а вредят украинскому производителю, говорится в исследовании Совета бизнес-омбудсмена. С какими сложностями сталкивается defence-бизнес? Три ключевые проблемы.

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«Необходимо расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок – все, что можно производить в Украине, должно производиться здесь и закупаться прежде всего, при всем уважении к партнерам, у украинских производителей», – говорилось в ежегодном обращении президента Владимира Зеленского к Совету в декабре 2024 года.

В этом году из бюджета на компенсацию льготы для производителей продукции оборонного назначения выделено 82,2 млрд грн, в прошлом году сумма была несколько меньше – 75 млрд грн, говорится в исследовании Совета бизнес-омбудсмена (СБО) о рынке Оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Начиная с июля 2024-го СБУ провела индивидуальные и коллективные встречи с более 30 представителями бизнеса, работающего в сфере ОПК, а также профильными бизнес-ассоциациями и общественными организациями.

Вывод из исследования: льготы в основном не помогают бизнесу, а наоборот, вредят. Почему?

Forbes Ukraine собрал ключевое из исследования Совета бизнес-омбудсмена.

Льготы – для импортеров, а не производителей

Действующий налоговый режим делает локальную продукцию ОПК дороже импортных аналогов, говорится в отчете СБУ. Дело в том, что налоговые и таможенные льготы, предоставляемые государством для оборонного сектора, распространяются на импорт продукции, а не сырье для производителей.

В 2024 году Минобороны допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники, почти 75% из них отечественного производства, а украинские дроны составили 96,2% всех БПЛА, поставляемых для Сил обороны.

В 2024 году государство компенсировало импортерам товаров оборонного сектора более 100 млрд грн, тогда как в 2023-м эта сумма составила всего 60,0 млрд грн.

Причина – в конце 2024 года правительство и депутаты расширили перечень льготного импорта для ОПК. Теперь производители беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут ввозить в страну без пошлины и 20% НДС комплектующие и сырье для них.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук /предоставлено пресс-службой

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук Фото предоставлено пресс-службой

Но эти льготы не распространяются на производителей комплектующих, которые должны платить ввозную пошлину и НДС при импорте сырья. «Льготы тормозят развитие украинского рынка комплектующих, усиливая зависимость от иностранных поставщиков», – говорится в исследовании СБУ.

В документе приводится пример одного из кейсов компании, производящей карбоновые крылья для БПЛА, корпуса, печатные платы и специализированные системы управления. Название компании в отчете не указано и фигурирует как ООО «А». К ней обратился производитель дронов, чтобы заказать компоненты для них. Но после всех просчетов стоимости отказался от заказа, поскольку импортировать продукцию, учитывая льготы от государства, оказалось выгоднее.

«Украинский производитель оказывается в худшей позиции на рынке производства комплектующих, чем иностранный производитель, при том что они могут продавать компонент за одинаковую цену», – говорится в исследовании СБУ.

В СБУ предлагают внести изменения в Налоговый кодекс и расширить льготы на производителей комплектующих для продукции ОПК, а также добавить в список товаров, имеющих льготы, – части двигателей, турбореактивные двигатели и стекловолокно. И далее оперативно обновлять этот перечень в соответствии с запросами производителей и оборонных потребностей государства.

(Не) льготный НДС для производителей вооружения

Импортеры, имеющие право на возмещение НДС, также сталкиваются с проблемами. Несколько предпринимателей сигнализировали СБУ об увеличении случаев взыскания в судебном порядке НДС, включенных в цену поставленного товара, с поставщиков, заключавших контракты с местными органами.

Описанный в отчете кейс касается поставки компанией тепловизоров в Чортковский горсовет. В июне 2023 года компания, название которой не разглашается в отчете, закупила тепловизоры в Китае и уплатила НДС.

В августе 2023 года вступили в силу изменения в налоговый кодекс и импортеры тепловизоров были освобождены от уплаты НДС. Компания включила НДС в сумму контракта с городским советом, поскольку закупила комплектующие раньше, но впоследствии получила иск в суд от областного прокурора с требованием вернуть государству средства.

В 2024–2025 годах было открыто более 30 подобных дел против бизнеса. В большинстве случаев суд становится на сторону государства и признает безосновательным «включение в цену НДС». Кроме суммы НДС, по этим делам суды могут постановить взыскать инфляционные начисления и 3% годовых.

В СБУ в качестве разрешения проблем предлагают Минфину обнародовать разъяснение – обобщенную налоговую консультацию.

ОПК, налоги, ремонт /Getty Images

В отличие от поставок новой военной техники услуги по их ремонту и модернизации облагаются НДС. Фото Getty Images

Проблема ремонта военной техники

Государство увеличивает расходы на закупку, модернизацию и ремонт военной техники. За время действия режима военного положения они выросли в 19 раз – с 26,4 млрд грн в 2021 году до 480,2 млрд грн в 2024 году.

В отличие от поставок новой военной техники услуги по ее ремонту и модернизации облагаются НДС. При этом основные заказчики таких услуг – воинские части, имеющие ограниченный бюджет и вынужденные сокращать количество заказов на ремонт.

Это иллюстрирует пример, приведенный в исследовании СБУ. Одна из воинских частей заказала у предприятия ремонт двух самоходных артиллерийских установок (САУ). Компания рассчитала ремонт без НДС – 500 000 грн за единицу. Но с перерасчетом с НДС цена за единицу выросла до 600 000 грн. В результате военная часть была вынуждена сократить заказ на ремонт только одной САУ.

Другая проблема: предоставляя услуги ремонта и модернизации государственному заказчику, предприятие фактически «замораживает» на время свои оборотные средства, поскольку в отличие от работ по ремонту закупка запчастей для него не облагается НДС.

При покупке материалов для ремонта техники предприятие платит НДС и признает его в составе налогового кредита. Однако при продаже услуг воинской части, не являющейся плательщиком НДС, забрать эти средства невозможно.

Средства фактически остаются в налоговом кредите, чтобы их получить, предприятию нужно ожидать заказа от плательщиков НДС или возмещать его из государственного бюджета.

Как вариант в РБО предлагают ввести нулевой режим НДС не только для покупки запчастей для техники, но и для выполнения ремонтных работ. Альтернатива – спецрежим налогообложения, сохраняющий действующую ставку НДС (20%), но позволяющий заказчику платить стоимость ремонта без НДС, а ремонтному предприятию – выставлять счет без налога, сохраняя при этом налоговый кредит за закупленные материалы.

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