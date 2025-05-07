Отделение «Укрпочты» в Киеве пострадало из-за обстрела РФ

В результате обстрела Киева Россией было повреждено отделение «Укрпочты», сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский 7 мая. Столица была атакована баллистикой и враждебными ударными БПЛА.

Ключевые факты

Сегодня враг обстрелял Киев и серьезно повредил очередное отделение «Укрпочты». Мы, разумеется, его восстановим», – написал Смелянский, не озвучив других подробностей.

Согласно обнародованным фотографиям, отделение было расположено на первом этаже жилого дома, в нем выбиты окна.

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Контекст

В ночь на 7 мая РФ атаковала Киев и область баллистикой и «шахедами». В воздушном пространстве столицы и в окрестностях с начала суток зафиксирована одна баллистическая цель и 28 российских дронов. В результате атаки – двое погибших, восемь пострадавших. В городе пострадал бизнес-центр Silver Breeze.

С вечера 6 мая по 13:30 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, а также осуществила несколько волн атак 187 ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами, сообщили Воздушные силы ВСУ. Подтверждено сбитие двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 и 81 ударного БПЛА, 64 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Житомирская, Донецкая и Запорожская области.