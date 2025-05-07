Відділення «Укрпошти» у Києві постраждало через обстріл РФ

Внаслідок обстрілу Росії по Києву зазнало пошкоджень відділення «Укрпошти», повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський 7 травня. Столицю було атаковано балістикою та ворожими ударними БПЛА.

Ключові факти

«Сьогодні ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення «Укрпошти». Ми, звісно, його відновимо», – написав Смілянський, не озвучивши інших подробиць.

Згідно з оприлюдненими фотографіями, відділення було розташоване на першому поверсі житлового будинку, у ньому вибиті вікна.

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Контекст

У ніч на 7 травня РФ атакувала Київ та область балістикою і «шахедами». В повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано одну балістичну ціль та 28 російських дронів. Внаслідок атаки – двоє загиблих, восьмеро постраждалих. У місті постраждав бізнес-центр Silver Breeze.

Із вечора 6 травня по 13:30 7 травня Росія атакувала Україну пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, а також здійснила кілька хвиль атак 187 ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 81 ударного БПЛА, 64 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.