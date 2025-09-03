Украинская компания FPRT с 1 декабря приступит к производству твердого ракетного топлива в Дании. Об этом пишет Danmarks Radio со ссылкой на конфиденциальное письмо.

Подробности

Производственный объект разместят вблизи авиабазы ​​Скридструп, где базируются истребители F-35 Королевских военно-воздушных сил Дании.

Компанию FPRT основала Fire Point, разработчик украинской крылатой ракеты «Фламинго». Для этой ракеты используют твердое ракетное топливо, характеризующееся быстрым возгоранием и стабильным горением. В отличие от жидкого топлива, оно не требует заправки перед запуском и удобнее в использовании и хранении.

По информации Danmarks Radio, FPRT уже получила датский регистрационный номер CVR. Компания также запустила веб-сайт, где анонсирует масштабный проект создания современного производства в городе Воэнс.

«Мы специализируемся на разработке и производстве компонентов ракетных двигателей. Квалификационные и эксплуатационные испытания проводятся на наших специализированных объектах за пределами завода. Наша деятельность поддерживает программы, критичные для национальной обороны Дании», – отмечается на сайте FPRT.

Контекст

Компанию Fire Point основали в начале полномасштабного вторжения специалисты из разных отраслей, объединенные идеей разработки доступных, но эффективных дронов, способных конкурировать с иранскими БпЛА Shahed, которые Россия применяет в войне против Украины. Сегодня Fire Point ежедневно производит около 100 дронов, каждый из которых стоит $55.

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничая с Associated Press, опубликовал снимок крылатой ракеты «Фламинго», отметив, что ее дальность полета Ascending System составляет более 3000 км. Фотография была сделана 14 августа в цехе Fire Point, одной из ведущих оборонных компаний Украины. По словам Лукацкого, ракета уже запущена в серийное производство.

Как позже уточнило издание Defence Express, на снимке, вероятно, изображена крылатая ракета FP-5, представленная компанией на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале 2025 года. Внешний вид «Фламинго» и FP-5, а также их характеристики – большие ракеты с прямым фиксированным крылом и двигателем над фюзеляжем – указывают на уникальность этой разработки, не имеющей прямых аналогов в мире.

Характеристики ракеты FP-5: дальность полета 3000 км, продолжительность полета свыше четырех часов, максимальная скорость 950 км/ч, крейсерская скорость 850–900 км/ч, размах крыла – 6 м, максимальный взлетный вес – 6 т, вес боевой части – 1 т.

Президент Зеленский назвал «Фламинго» самой успешной среди украинского вооружения и сообщил, что серийное производство ракеты планируется начать в конце 2025-го – начале 2026 года.