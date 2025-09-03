Українська компанія FPRT із 1 грудня розпочне виробництво твердого ракетного палива в Данії. Про це пише Danmarks Radio з посиланням на конфіденційний лист.
Деталі
- Виробничий об’єкт розташують поблизу авіабази Скридструп, де базуються винищувачі F-35 Королівських військово-повітряних сил Данії.
- Компанію FPRT заснувала Fire Point, розробник української крилатої ракети «Фламінго». Для цієї ракети використовують тверде ракетне паливо, яке характеризується швидким займанням і стабільним горінням. На відміну від рідкого палива, воно не потребує заправки перед запуском і є зручнішим у використанні та зберіганні.
- За інформацією Danmarks Radio, FPRT уже отримала данський реєстраційний номер CVR. Компанія також запустила вебсайт, де анонсує масштабний проєкт зі створення сучасного виробництва в місті Военс.
- «Ми спеціалізуємося на розробці та виготовленні компонентів ракетних двигунів. Кваліфікаційні й експлуатаційні випробування проводять на наших спеціалізованих об’єктах поза межами заводу. Наша діяльність підтримує програми, критичні для національної оборони Данії», – зазначається на сайті FPRT.
Контекст
Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення фахівці з різних галузей, об’єднані ідеєю розробки доступних, але ефективних дронів, здатних конкурувати з іранськими БпЛА Shahed, які Росія застосовує у війні проти України. Сьогодні Fire Point щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55.
17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, співпрацюючи з Associated Press, опублікував знімок крилатої ракети «Фламінго», зазначивши, що її дальність польоту Ascending System становить понад 3000 км. Фотографію було зроблено 14 серпня в цеху Fire Point, однієї з провідних оборонних компаній України. За словами Лукацького, ракету вже запущено в серійне виробництво.
Як пізніше уточнило видання Defence Express, на знімку, ймовірно, зображена крилата ракета FP-5, яку компанія презентувала на виставці IDEX-2025 в ОАЕ у лютому 2025 року. Зовнішній вигляд «Фламінго» та FP-5, а також їхні характеристики – великі ракети з прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем – вказують на унікальність цієї розробки, яка не має прямих аналогів у світі.
Характеристики ракети FP-5: дальність польоту 3000 км, тривалість польоту понад чотири години, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська швидкість 850–900 км/год, розмах крила – 6 м, максимальна злітна вага – 6 т, вага бойової частини – 1 т.
Президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою серед українського озброєння та повідомив, що серійне виробництво ракети планується розпочати наприкінці 2025-го – на початку 2026 року.
