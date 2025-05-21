Выручка МХП в первом квартале выросла на 8%, до $779 млн, благодаря спросу на курятину и благоприятным ценам

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, в первом квартале 2025 года увеличила выручку на 8%, до $779 млн, благодаря стабильным продажам на внутреннем и экспортном рынках. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 21 мая.

Подробности

Отмечается, что росту выручки также поспособствовали высокий спрос на птицу, несырьевые продукты и благоприятная ценовая среда.

Чистая прибыль компании за этот период выросла в два раза по сравнению с первым кварталом 2024 года, достигнув $32 млн, преимущественно за счет неденежной прибыли от курсовых разниц в размере $13 млн против убытка $40 млн годом ранее.

В то же время операционная прибыль снизилась на 29%, до $60 млн, а скорректированный показатель EBITDA (за вычетом МСФО 16) сократился на 7%, до $111 млн.

Компания отмечает, что успех в первом квартале 2025 года обеспечен эффективной работой команды, которая минимизировала негативное влияние и сбои в производстве и операционных расходах.

Контекст

МХП, ведущий производитель курятины в Украине, обрабатывает 360 000 га земли в 12 регионах страны и специализируется на выращивании зерновых, производстве масла и мясопродуктов, экспортируя их в более чем 80 стран.

Производственные мощности компании расположены в Украине и юго-восточной Европе, а дочерние предприятия работают в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

В 2024 году МХП увеличила чистую прибыль на 1,4%, до $144 млн при стабильной выручке $3,046 млрд по сравнению с $3,021 млрд в прошлом году. Операционная прибыль (без учета обесценения) выросла на 30%, до $440 млн, а скорректированная EBITDA – на 27%, до $566 млн.