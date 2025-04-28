Виторг МХП за 2024 рік зріс на 0,8%, прибуток – на 1,4%

Міжнародна агротехнологічна компанія МХП у 2024 році отримала чистий прибуток у розмірі $144 млн, що на 1,4% перевищує показник 2023 року. Виторг компанії зріс до $3,05 млрд у 2024 році проти $3,02 млрд у 2023 році. Про це йдеться у звіті агрохолдингу від 28 квітня.

Деталі

Чистий прибуток, як зазначили в МХП, зазнав впливу негрошового збитку від курсової різниці, який склав $125 млн за 2024 рік порівняно з $40 млн у 2023 році.

Натомість операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс на 30% до $440 млн із $339 млн роком раніше, а операційна маржа збільшилася з 11% до 14%.

Скоригований показник EBITDA (без урахування МСФЗ 16) зріс на 27% до $566 млн із $445 млн у 2023 році, а маржа EBITDA підвищилася з 15% до 19%.

Контекст

МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні, обробляючи 360 тис. га земель у 12 регіонах країни. Компанія займається виробництвом зернових, олії та мʼясопереробкою, постачаючи продукцію до більш ніж 80 країн світу.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані як в Україні, так і в Південно-Східній Європі. Крім того, МХП має дочірні компанії в Нідерландах, Великій Британії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та низці країн Європейського Союзу.

За підсумками третього кварталу 2024 року, чистий прибуток компанії склав $96 млн, що на 75% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виручка зросла на 5%, до $773 млн, валовий прибуток – на 47%, до $249 млн, а операційний прибуток – на 62%, до $173 млн.