Виторг МХП у першому кварталі зріс на 8%, до $779 млн, завдяки попиту на курятину та сприятливим цінам

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, у першому кварталі 2025 року збільшила виторг на 8%, до $779 млн, завдяки стабільним продажам на внутрішньому та експортному ринках. Про це йдеться у звіті компанії, опублікованому 21 травня.

Деталі

Зазначається, що зростанню виторгу також посприяли високий попит на птицю та несировинні продукти та сприятливе цінове середовище.

Чистий прибуток компанії за цей період зріс удвічі порівняно з першим кварталом 2024 року, досягнувши $32 млн, переважно за рахунок негрошового прибутку від курсових різниць у розмірі $13 млн проти збитку $40 млн роком раніше.

Водночас операційний прибуток знизився на 29%, до $60 млн, а скоригований показник EBITDA (за вирахуванням МСФЗ 16) скоротився на 7%, до $111 млн.

Компанія зазначає, що успіх у першому кварталі 2025 року забезпечений ефективною роботою команди, яка мінімізувала негативний вплив і збої у виробництві та операційних витратах.

Контекст

МХП, провідний виробник курятини в Україні, обробляє 360 000 га землі в 12 регіонах країни та спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві олії та м’ясопродуктів, експортуючи їх до понад 80 країн.

Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та південно-східній Європі, а дочірні підприємства діють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

У 2024 році МХП збільшила чистий прибуток на 1,4%, до $144 млн при стабільному виторгу $3,046 млрд порівняно з $3,021 млрд у попередньому році. Операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс на 30%, до $440 млн, а скоригований EBITDA – на 27%, до $566 млн.