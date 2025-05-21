Виторг МХП у першому кварталі зріс на 8%, до $779 млн, завдяки попиту на курятину та сприятливим цінам

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, у першому кварталі 2025 року збільшила виторг на 8%, до $779 млн, завдяки стабільним продажам на внутрішньому та експортному ринках. Про це йдеться у звіті компанії, опублікованому 21 травня.
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Деталі
- Зазначається, що зростанню виторгу також посприяли високий попит на птицю та несировинні продукти та сприятливе цінове середовище.
- Чистий прибуток компанії за цей період зріс удвічі порівняно з першим кварталом 2024 року, досягнувши $32 млн, переважно за рахунок негрошового прибутку від курсових різниць у розмірі $13 млн проти збитку $40 млн роком раніше.
- Водночас операційний прибуток знизився на 29%, до $60 млн, а скоригований показник EBITDA (за вирахуванням МСФЗ 16) скоротився на 7%, до $111 млн.
- Компанія зазначає, що успіх у першому кварталі 2025 року забезпечений ефективною роботою команди, яка мінімізувала негативний вплив і збої у виробництві та операційних витратах.
Контекст
МХП, провідний виробник курятини в Україні, обробляє 360 000 га землі в 12 регіонах країни та спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві олії та м’ясопродуктів, експортуючи їх до понад 80 країн.
Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та південно-східній Європі, а дочірні підприємства діють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.
У 2024 році МХП збільшила чистий прибуток на 1,4%, до $144 млн при стабільному виторгу $3,046 млрд порівняно з $3,021 млрд у попередньому році. Операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс на 30%, до $440 млн, а скоригований EBITDA – на 27%, до $566 млн.
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