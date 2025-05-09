МХП отправил первую партию биометана в ЕС

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, приступила к коммерческому производству сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG европейскому партнеру. Об этом сообщила пресс-служба компании 9 мая.

Подробности

Производство Bio-LNG базируется исключительно на птичьем помете и других сельскохозяйственных отходах. Продукт получил сертификацию по стандарту ISCC EU и полностью отвечает требованиям устойчивости RED II/III.

«Запуск экспорта Bio-LNG подчеркивает лидерство МХП в биоэнергетике и инновациях. Постоянство, инновации и амбициозные проекты – основа нашей деятельности. Мы преобразовываем птичий помет в экологически чистое топливо, которым можно заправлять грузовики и суда по всей Европе», – отметил Адомас Аудицкас, заместитель генерального директора МХП, ответственный за развитие биоэнергетики.

Компания заявила, что более десяти лет инвестирует в развитие биоэнергетической инфраструктуры. МХП управляет одним из крупнейших в Европе портфелей биогазовых проектов, который теперь расширен за счет производства Bio-LNG.

Контекст

МХП стал вторым украинским экспортером биометана в Европейский союз после агрохолдинга Vitagro Сергея Лабазюка. Первую поставку объемом 68 000 кубометров Vitagro осуществил в Германию через украинско-словацкую границу. Покупателем выступило европейское подразделение компании ERU.

МХП является крупнейшим производителем курятины в Украине с полным производственным циклом – от выращивания зерновых и производства комбикормов до инкубации, откорма, переработки и дистрибуции. К брендам компании относятся «Наша Ряба», «Легко», Kurator, Skott Smeat, «Döner Маркет», «Мясомаркет» и другие.

В 2024 году агрохолдинг МХП получил чистую прибыль в размере $144 млн, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла до $3,05 млрд против $3,02 млрд в 2023 году.