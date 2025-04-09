Військовозобов’язані з обмеженою придатністю до 5 червня мають повторно пройти ВЛК

Українці, які є військовозобовʼязаними і до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають обов’язково повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 9 квітня.