Військовозобов’язані з обмеженою придатністю до 5 червня мають повторно пройти ВЛК

Українці, які є військовозобовʼязаними і до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають обов’язково повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 9 квітня.
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Деталі
- Це вимога чинного законодавства. Крайній термін проходження ВЛК – 5 червня 2025 року включно, йдеться у повідомленні.
- Щоб пройти комісію, необхідно: отримати направлення на ВЛК – через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК та СП; з’явитися до медичного закладу та пройти ВЛК; отримати нове рішення про придатність або непридатність до військової служби.
Контекст
11 січня парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифровий кабінет ВЛК. Ця ініціатива дозволяє автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».
Кабмін схвалив постанову, яка дає змогу військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на ВЛК.
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