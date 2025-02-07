«Vodafone Україна» домовилася про відтермінування погашення євробондів під зростання ставки і винагороду

ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна), другий за величиною оператор мобільного звʼязку в Україні, запропонував власникам своїх єврооблігацій на $399,88 млн відтермінувати погашення боргу на два роки – до 11 лютого 2027 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення компанії на Ірландській фондовій біржі. Спеціальний комітет власників 31% облігацій та інші власники, що володіють 49% усіх облігацій, вже схвалили цю пропозицію.

Деталі

Компанія пропонувала частково погасити $99,88 млн, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,625% та виплатити 2% винагороди від номіналу облігацій.

Vodafone Україна пояснює необхідність відтермінування тим, що, згідно з постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року компанія не має можливості погасити основний борг за рахунок коштів на території України. Попри те, що компанія використовувала валютні резерви за кордоном для виплати відсотків, наразі ці резерви вичерпано.

З початку війни Vodafone Україна інвестувала 12,66 млрд грн, з яких 5,66 млрд грн – у 2023-му, що на 58% більше, ніж у 2022 році. Виручка компанії в січні–вересні 2024-го зросла на 13%, досягнувши 18,1 млрд грн, тоді як операційний прибуток зріс на 6%, до 9,6 млрд грн. Однак чистий прибуток знизився на 23%, до 2,9 млрд грн, через коливання валютних курсів.

Станом на 30 вересня 2024 року Vodafone Україна мала 12,7 млрд грн ($308 млн) вільних грошових коштів, а чистий борг становив 10,1 млрд грн ($244 млн). Компанія має кредитну лінію на $50 млн від українського банку, але поки не використовувала її.

Vodafone Україна повідомила, що має намір накопичити достатньо коштів за межами України протягом двох років, щоб повністю погасити єврооблігації до 2027-го, якщо пропозиція щодо відтермінування буде схвалена.

Контекст

На початку жовтня 2024 року компанія провела переговори з власниками своїх єврооблігацій на $400 млн щодо можливості їхньої реструктуризації. Однак після того, як власники близько 31% облігацій відмовились від запропонованих умов, компанія вирішила припинити подальші перемовини.

Переговори стосувалися реструктуризації пʼятирічних єврооблігацій, випущених у 2020-му на суму $500 млн зі ставкою 6,2% річних. З цієї суми компанія викупила облігації на $100 млн. У період з 19 по 30 вересня власникам облігацій були запропоновані такі умови: подовження терміну погашення облігацій на три роки, підвищення відсоткової ставки до 7,7%, виплата винагороди 1,5% та застава грошових коштів, що перебувають в Україні, для забезпечення погашення облігацій та введення нового положення про обовʼязкове дострокове погашення при зміні контролю за рухом капіталу.