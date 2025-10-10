Сенат США принял законопроект, требующий от производителей чипов Nvidia и AMD сперва снабжать продукцией американские компании, а уже потом – китайские. Это стало ударом для индустрии, пытавшейся заблокировать инициативу, пишет Bloomberg .

Подробности

Двухпартийный законопроект, одобренный 10 октября, направлен на усиление конкурентоспособности США в высокотехнологичных отраслях и ограничение экспорта в Китай и другие «иностранные противники».

Соавтор документа, сенатор-республиканец Джим Бэнкс, заявил, что его цель – «укрепить национальную безопасность и экономическую независимость».

Сенатор от демократов Элизабет Уоррен подчеркнула, что принятие закона гарантирует американским клиентам, в частности малому бизнесу и стартапам, «приоритет при закупке новейших ИИ-чипов».

Техническая индустрия выступила против инициативы, предупреждая, что она может ограничить конкуренцию и затормозить инновации. Nvidia в сентябре заявила, что США уже является ее крупнейшим рынком, а новые правила «решают несуществующую проблему».

Несмотря на принятие Сенатом, судьба законопроекта остается неопределенной. Палата представителей в сентябре приняла свою версию оборонного бюджета без пунктов об экспортном контроле, поэтому обе палаты должны согласовать финальный документ.

Контекст

Инициатива появилась после того, как администрация Дональда Трампа этим летом достигла соглашения с Nvidia и AMD о смягчении ограничений на экспорт чипов в Китай. Оппоненты планируют и далее оказывать давление на Конгресс, чтобы изъять эти положения из окончательного закона.

Китайские таможенные органы за последние недели усилили проверку поставок чипов Nvidia, сообщила накануне FT. По данным трех собеседников издания, Пекин мобилизовал специальные команды инспекторов в главных портах страны для более строгого контроля импорта полупроводников.

Проверки направлены на то, чтобы предотвратить использование китайскими компаниями специальных версий американских процессоров Nvidia – прежде всего моделей H20 и RTX Pro 6000D, созданных на рынке Китая. По данным FT, Пекин усиливает ограничения на импорт таких продуктов, стремясь снизить зависимость национальной индустрии от американских технологий.