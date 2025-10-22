Німецький автогігант Volkswagen попередив про можливі тимчасові перебої у виробництві через обмеження Китаю на експорт напівпровідників, вироблених компанією Nexperia. Решта автовиробників теж готуються до масштабних перебоїв у виробництві. Про це пишуть CNBC та WSJ 22 жовтня. Обмеження Китаєм експорту напівпровідників стало реакцією на взяття Нідерландами під контроль виробника чипів Nexperia.

Деталі

Зазначається, що хоча Nexperia не є прямим постачальником компанії, деякі компоненти Nexperia використовуються в деталях для автомобілів, які постачають прямі постачальники Volkswagen.

«Ми підтримуємо тісний контакт з усіма відповідними сторонами, щоб на ранній стадії виявити потенційні ризики та прийняти рішення щодо необхідних заходів», – зазначив речник Volkswagen, додавши, що наразі виробництво компанії не постраждало.

«Однак з огляду на ситуацію, що розвивається, не можна виключити короткострокового впливу на виробництво», – додали в компанії.

Ця інформація з’явилася незабаром після того, як Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA), головне лобі автопрому країни, заявила, що суперечка між Китаєм і Нідерландами щодо Nexperia може призвести до «значних обмежень виробництва найближчим часом».

Mercedes-Benz повідомила, що змогла забезпечити короткострокові поставки мікрочипів у відповідь на перебої, спричинені проблемами нідерландського виробника напівпровідників Nexperia. Водночас компанія попередила про виклики, з якими може зіткнутися вся автомобільна галузь.

Мікрочипи Nexperia використовуються в широкому спектрі автомобільних компонентів – від фар до електронних блоків керування.

Німецький виробник автомобілів преміумкласу зазначив, що пильно стежить за ситуацією та підтримує діалог із усіма залученими сторонами. Проте через складність і непередбачуваність ситуації точні прогнози зробити важко.

Конкурент Mercedes, компанія BMW, повідомила, що підтримує постійний зв’язок із постачальниками та аналізує ситуацію, щоб завчасно виявити потенційні ризики й вжити необхідних заходів. «Наші заводи працюють за графіком», – наголосили в BMW.

Французький автовиробник Renault створив спеціальну групу для моніторингу ситуації та щодня контактує з постачальниками, шукаючи альтернативні рішення для забезпечення безперебійного виробництва. «Наразі вплив залишається обмеженим, і заплановані запуски нових моделей не постраждають, але галузь залишається насторожі», – зазначив представник Renault.

Контекст

30 вересня Міністерство економіки Нідерландів застосувало закон про доступність товарів до компанії Nexperia через серйозні проблеми з корпоративним управлінням. Цей винятковий захід дозволяє міністру блокувати або скасовувати рішення компанії, якщо вони загрожують інтересам підприємства чи Європи, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Nexperia, виробник мікросхем для автомобільної та електронної промисловості, має штаб-квартиру в Неймегені, Нідерланди, але належить китайській компанії Wingtech Technology. Компанія є одним із провідних світових виробників діодів і транзисторів.

За заявою міністерства, закон застосували через «недавні тривожні сигнали про серйозні недоліки в управлінні та діях у Nexperia, які створюють ризик для збереження критичних технологічних знань і можливостей у Нідерландах та Європі».

Міністерство наголосило, що мета рішення – запобігти ситуації, за якої продукція Nexperia (готова чи напівфабрикати) стане недоступною в надзвичайних обставинах. За даними нідерландського видання NRC, технології Nexperia нібито планували передати до Китаю.

У заяві міністерства зазначається, що економічна інтервенція не вплине на виробництво мікросхем Nexperia.

Китайські власники компанії, за даними SCMP, різко розкритикували рішення Нідерландів, назвавши його «надмірним втручанням». У повідомленні в WeChat вони заявили: «Такі дії суперечать принципам ринкової економіки, чесної конкуренції та нормам міжнародної торгівлі, які підтримує ЄС. Ми рішуче протестуємо проти дискримінаційного ставлення до китайських компаній».

У відповідь на ці заходи Китай заборонив Nexperia, що належить Wingtech Technology, експортувати продукцію зі своїх китайських заводів.