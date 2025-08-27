Forbes Digital підписка
Китайский конкурент Nvidia Cambricon прибавил $40 млрд к капитализации после скачка выручки более чем в 40 раз

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Китайский производитель чипов Cambricon показал рекордные финансовые результаты в первой половине года: выручка выросла более чем на 4000% в годовом исчислении, до почти 2,9 млрд юаней ($403 млн), а чистая прибыль достигла 1,04 млрд юаней ($145 млн). Это свидетельствует о росте интереса к локальным альтернативам Nvidia на фоне стремления Пекина развивать собственную полупроводниковую индустрию, пишет CNBC.

  • Несмотря на поразительный рост, финансовые показатели Cambricon остаются незначительными по сравнению с Nvidia, которая в квартале с февраля по апрель получила $44 млрд выручки.
  • В то же время рывок Cambricon отражает активные поиски китайских технологических компаний альтернатив американским чипам.
  • Это создает возможности для таких игроков, как Cambricon, чьи акции с начала года подорожали более чем вдвое, прибавив более $40 млрд к капитализации. Общая стоимость компании сейчас составляет около $80 млрд.
  • Однако преимущество Nvidia заключается не только в мощном «железе», но и в программном обеспечении, к которому привыкли разработчики. Cambricon заявляет, что работает над развитием собственного софта и следующего поколения чипов.
  • Тем не менее технологическое отставание от Nvidia остается существенным, а экспортные ограничения США усложняют перспективы для китайских производителей, которые отрезаны от самых современных технологий производства полупроводников.

Контекст

Ранее в этом году США запретили Nvidia продавать в Китай специально упрощенный чип H20. Впоследствии компании разрешили возобновить поставки, но с условием передавать 15% доходов от продаж правительству США. Несмотря на успехи Nvidia (компания первой в мире достигла капитализации более чем в $4 трлн), китайский рынок остается одной из немногих уязвимых точек для производителя ИИ-чипов. По неофициальной информации, Пекин отговаривает китайские компании от закупки чипов Nvidia.

