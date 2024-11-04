Инвесторы с Уолл-стрит одолжили $11 млрд ИИ-группам, которые накапливают чипы Nvidia. Как работает этот рынок

Крупнейшие финансовые учреждения Уолл-стрит одолжили более $11 млрд нишевой группе технологических компаний, владеющих самым популярным в мире товаром – чипами искусственного интеллекта Nvidia, пишет FT . Смогут ли так называемые неооблачные компании долго доминировать на рынке ИИ.

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За последний год Blackstone, Pimco, Carlyle и BlackRock создали новый прибыльный рынок долговых обязательств, предоставляя кредиты так называемым неооблачным компаниям, помогающим технологическим группам создавать ИИ-продукты.

Безумные соглашения приоткрыли занавес бурной экономики графических процессоров в Кремниевой долине, которую все больше поддерживают финансисты с глубокими карманами в Нью-Йорке, пишет издание.

Распределение чипов технологической группой, капитализация которой достигла $3 трлн, добавило уверенности кредиторам с Уолл-стрит. Они начали ссуживать миллиарды долларов компаниям, которые затем используют их для покупки еще большего количества чипов Nvidia.

Крупнейшая «неооблачная» компания CoreWeave из Нью-Джерси начала накапливать чипы, когда в 2017-м запустила майнинг криптовалют, но через два года переориентировалась на ИИ. Компания утверждает, что является крупнейшим частным оператором графических процессоров Nvidia в Северной Америке с более 45 000 чипов.

При поддержке венчурных инвесторов и Nvidia оценка компании взлетела с $2 млрд до $19 млрд за последние 18 месяцев. CoreWeave планирует первоначальное публичное размещение акций в первой половине 2025 года, что может повысить ее стоимость еще больше, отметили несколько собеседников издания, близкие к компании.

За последний год CoreWeave привлекла более $10 млрд долга кредиторов, среди которых Blackstone, Carlyle и хедж-фонд Magnetar Capital. В этом месяце компания объявила о привлечении дополнительной кредитной линии на сумму $650 млн от банков из Уолл-стрит, включая JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Долги обеспечены запасом графических процессоров Nvidia CoreWeave, а капитал используется для покупки тысяч других. К концу 2024-го компания планирует иметь 28 центров обработки данных в США и Азии, что в девять раз больше, чем в начале прошлого года.

CoreWeave имеет чрезвычайно высокую долговую нагрузку, а критики подвергают сомнению постоянную ценность залоговых чипов, поскольку на рынке могут появляться новые, более совершенные версии. Среди рисков также – сокращение глобальных высоких затрат на ИИ.

«Неооблачные» компании сильно зависят от своих отношений с Nvidia. Например, CoreWeave смогла получить доступ к десяткам тысяч чипов H100 как «привилегированный партнер» чипового гиганта, но ее будущий рост зависит от того, будет ли у нее такой же доступ к новым чипам Blackwell от Nvidia, отметило издание.

Контекст

Модели ИИ, особенно используемые для обучения и крупномасштабной обработки данных, требуют значительной вычислительной мощности.

Требования к вычислениям для искусственного интеллекта заставили технологические компании объединить тысячи чипов в кластеры для достижения необходимого объема вычислительной мощности, что привело к резкому росту спроса на эти специализированные центры обработки данных.

В сентябре компании BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft и госинвесткомпания ОАЭ MGX объявили о создании фонда для инвестиций в ИИ, в частности, в новые центры обработки данных. Компании рассчитывают привлечь в фонд GAIIP $30 млрд.

За последние 10 лет у Nvidia произошло несколько скачков акций: из-за спроса на игровые видеокарты во время пандемии, майнинга криптовалют и спроса на оборудование для ИИ.

На прошлой неделе Nvidia временно стала самой дорогой в мире из-за роста акций и спроса на ее ИИ-чипы, достигнув рыночной капитализации $3,53 трлн по сравнению с $1 трлн в 2023 году.