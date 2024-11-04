Інвестори з Волл-стріт позичили $11 млрд ШІ-групам, які накопичують чипи Nvidia. Як працює цей ринок

Найбільші фінансові установи Волл-стріт позичили понад $11 млрд нішевій групі технологічних компаній, які володіють найпопулярнішим у світі товаром – чипами штучного інтелекту Nvidia, пише FT . Чи зможуть так звані неохмарні компанії довго домінувати на ринку ШІ.

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За останній рік Blackstone, Pimco, Carlyle та BlackRock створили новий прибутковий ринок боргових зобовʼязань, надаючи кредити так званим неохмарним компаніям, які допомагають технологічним групам створювати ШІ-продукти.

Шалені угоди привідкрили завісу бурхливої економіки графічних процесорів у Кремнієвій долині, яку все більше підтримують фінансисти з глибокими кишенями в Нью-Йорку, пише видання.

Розподіл чипів технологічною групою, капіталізація якої досягла $3 трлн, додав впевненості кредиторам із Волл-стріт. Вони почали позичати мільярди доларів компаніям, які потім використовують їх для купівлі ще більшої кількості чипів Nvidia.

Найбільша «неохмарна» компанія CoreWeave із Нью-Джерсі почала накопичувати чипи, коли у 2017-му запустила майнінг криптовалют, але через два роки переорієнтувалася на ШІ. Компанія стверджує, що є найбільшим приватним оператором графічних процесорів Nvidia в Північній Америці з більш ніж 45 000 чипів.

За підтримки венчурних інвесторів і Nvidia оцінка компанії злетіла з $2 млрд до $19 млрд за останні 18 місяців. CoreWeave планує первинне публічне розміщення акцій у першій половині 2025 року, що може підвищити її вартість ще більше, зазначили кілька співрозмовників видання, близьких до компанії.

За останній рік CoreWeave залучила понад $10 млрд боргу від кредиторів, серед яких Blackstone, Carlyle та хедж-фонд Magnetar Capital. Цього місяця компанія оголосила про залучення додаткової кредитної лінії на суму $650 млн від банків із Волл-стріт, серед яких JPMorgan, Goldman Sachs і Morgan Stanley.

Борги забезпечені запасом графічних процесорів Nvidia CoreWeave, а капітал використовується для купівлі тисяч інших. До кінця 2024-го компанія планує мати 28 центрів обробки даних у США та Азії, що в девʼять разів більше, ніж на початку минулого року.

CoreWeave має надзвичайно високе боргове навантаження, а критики ставлять під сумнів постійну цінність заставних чипів, оскільки на ринку можуть зʼявлятися нові досконаліші версії. Серед ризиків також – скорочення глобальних високих витрат на ШІ.

«Неохмарні» компанії сильно залежать від своїх відносин із Nvidia. Наприклад, CoreWeave змогла отримати доступ до десятків тисяч чипів H100 як «привілейований партнер» чипового гіганта, але її майбутнє зростання залежить від того, чи матиме вона такий самий доступ до нових чипів Blackwell від Nvidia, зазначило видання.

Контекст

Моделі ШІ, особливо ті, які використовуються для навчання та великомасштабної обробки даних, вимагають значної обчислювальної потужності.

Вимоги до обчислень для штучного інтелекту змусили технологічні компанії обʼєднати тисячі чипів у кластери задля досягнення необхідного обсягу обчислювальної потужності, що призвело до різкого зростання попиту на ці спеціалізовані центри обробки даних.

У вересні компанії BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft та держінвесткомпанія ОАЕ MGX оголосили про створення фонду для інвестицій у ШІ, зокрема у нові центри обробки даних. Компанії розраховують залучити до фонду GAIIP $30 млрд.

За останні 10 років у Nvidia відбулося кілька стрибків акцій: через попит на ігрові відеокарти під час пандемії, майнінг криптовалют і попит на обладнання для ШІ.

Минулого тижня Nvidia тимчасово стала найдорожчою у світі завдяки зростанню акцій та попиту на її ШІ-чипи, досягнувши ринкової капіталізації $3,53 трлн порівняно з $1 трлн у 2023 році.