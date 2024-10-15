США планируют ограничить экспорт ИИ-чипов в страны Персидского залива – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байден рассматривает возможность ограничения продаж передовых чипов искусственного интеллекта (ИИ) от Nvidia и других американских компаний для конкретных стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, ознакомленных с этим вопросом. Если решение будет принято, это может ограничить возможности для развития ИИ в таких странах.

Подробности

Администрация Байдена обсуждает установление лимита на экспортные лицензии в интересах национальной безопасности. Речь идет об экспорте в страны Персидского залива, у которых растет аппетит на центры обработки данных с искусственным интеллектом и есть «глубокие карманы для их финансирования».

Обсуждения находятся на ранних стадиях и по-прежнему остаются без окончательного решения, хотя, по словам собеседников агентства, в последнее время они стали более активными.

Контекст

Установление лимитов для отдельных стран усугубит ограничения США, которые первоначально были направлены на амбиции Китая в области ИИ.

Администрация Байдена уже ограничила поставки ИИ-чипов от Nvidia и AMD в более чем 40 стран Ближнего Востока, Африки и Азии из-за опасений, что их продукция может быть перенаправлена в Китай.

После введения ограничений в Китае появился подпольный рынок чипов. Китайские поставщики ранее заявляли, что они перехватывают излишки запасов, попадающих на рынок после того, как Nvidia отправляет крупные партии крупным американским фирмам или импортирует их через компании, зарегистрированные в таких местах, как Индия, Тайвань и Сингапур.

Китай вкладывает беспрецедентные средства в отечественную полупроводниковую промышленность. По оценкам SIA, в стране построят по меньшей мере 23 производственных объекта с запланированными инвестициями более чем в $100 млрд к 2030 году. К 2030 году у Китая будет более половины мировых мощностей отрасли по производству полупроводников старого поколения, отмечают аналитики.

До введения ограничений Nvidia контролировала более 90% китайского рынка чипов искусственного интеллекта стоимостью $7 млрд.