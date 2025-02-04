Угольный бизнес Януковича. Сын президента-беглеца продает уголь с оккупированного Донбасса

Сын беглого президента Виктора Януковича, Александр, ведет угольный бизнес в России. За 2021–2023 годы он мог заработать на продаже угля с оккупированных территорий Донбасса $35 млн. Об этом говорится в расследовании российского издания «Важные истории» .

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Изучив таможенные данные, журналисты обнаружили неизвестную компанию «Энергоресурс», которая в 2023-м и 2024 годах экспортировала из России почти полмиллиона тонн угля. Компания зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону, а ее поставщиками являются предприятия из оккупированных Россией украинских регионов: «Торговый дом «Донские угли», «РТК «Востокуголь», шахты «Комсомолец Донбасса», «Ждановская», «Импэкс-Дон» и другие.

Владельцем компании «Энергоресурс» является Алексей Иванов, а директором – Павел Земляков. Оба – бывшие топ-менеджеры Януковича: Иванов – в разных связанных с ним юридических компаниях, а Земляков – в деятельности Донбасского расчетно-финансового центра, который, по данным СМИ, принадлежал сыну экс-президента.

По данным журналистов, в 2023 году «Энергоресурс» получил кредит на $7 млн ​​под 1% от кипрской компании Sl holdings limited. Ее владельцами были люди, связанные с Януковичем-младшим, в частности, Эдуард Слинько, бывший гендиректор его холдинга «МАКО».

Уголь, приобретенный у донецких поставщиков, вывозится железнодорожным и морским транспортом в Турцию через офшор «Энергоресурса» – Energy Union, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Компания получает продукцию в среднем по $57 за тонну, что позволяет сэкономить на экспортных пошлинах. Затем Energy Union может перепродавать уголь куда угодно и по любой цене, пишет издание.

Журналисты нашли филиал одноименного офшора в российском реестре юридических лиц. Компания «Энерджи юнион» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в июле 2022 года. Ее директор Артем Ополинский является работником «Энергоресурса», а в 2024 году вместе с ним Надежда Ополинская стала правопреемником по договору займа для компании.

Угольный бизнес Янукович-младший начал еще до войны, говорится в расследовании. Ранее среди клиентов «Энергоресурса» были Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. Сотрудничество прекратилось только после введения Европейским Союзом запрета на покупку угля из России. По оценкам журналистов-расследователей, за 2021–2023 годы компания заработала на продаже угля из Донбасса $35 млн.

Контекст

До Евромайдана сын президента занимался бизнесом в Украине и входил в сотню самых богатых людей страны, обладая состоянием в $510 млн. Ему принадлежала компания «МАКО-Трейдинг», занимавшаяся экспортом угля в Европу через швейцарскую компанию Mako Trading. Он основал Всеукраинский банк развития и работал заместителем гендиректора «Донбасснефтепродукта».

Янукович-младший скрылся из Украины в 2014 году вместе с отцом после того, как тот был отстранен от власти в результате массовых протестов. Тогда же СБУ объявила сына беглеца в розыск по делу о служебном подлоге и подлоге документов, а прокуратура заподозрила его в завладении государственной резиденцией «Межигорье».

Кроме того, Александр Янукович попал под санкции ЕС по обвинению в незаконном присвоении и растрате государственных средств Украины. В 2022 году санкции были сняты, но тогда же ЕС ввел новые санкции против бизнесмена за «получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины». В обосновании отмечалось, что Янукович-младший ведет коммерческую деятельность на оккупированной территории Донбасса и имеет тесные связи с пророссийскими сепаратистами.