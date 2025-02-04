Російський бізнес Януковича. Син президента-втікача заробляє на вугіллі з окупованого Донбасу

Син президента-втікача Віктора Януковича, Олександр, веде вугільний бізнес у Росії. За 2021–2023 роки він міг заробити на продажі вугілля з окупованих територій Донбасу $35 млн. Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Важные истории» .

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Вивчивши митні дані, журналісти виявили невідому компанію «Енергоресурс», яка в 2023-му і 2024 роках експортувала з Росії майже пів мільйона тонн вугілля. Компанія зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону, а її постачальниками є підприємства з окупованих Росією українських регіонів: «Торговий дім «Донське вугілля», «РТК «Східвугілля», шахти «Комсомолець Донбасу», «Жданівська», «Імпекс-Дон» та інші.

Власником компанії «Енергоресурс» є Олексій Іванов, а директором – Павло Земляков. Обидва – колишні топменеджери Януковича: Іванов – у різних повʼязаних із ним юридичних компаніях, а Земляков – у діяльності Донбаського розрахунково-фінансового центру, який, за даними ЗМІ, належав синові екс-президента.

За даними журналістів, у 2023 році «Енергоресурс» отримав кредит на $7 млн під 1% від кіпрської компанії Sl holdings limited. Її власниками були люди, повʼязані з Януковичем-молодшим, зокрема Едуард Слінько, колишній гендиректор його холдингу «МАКО».

Вугілля, придбане у донецьких постачальників, вивозиться залізничним і морським транспортом до Туреччини через офшор «Енергоресурсу» – Energy Union, зареєстрований на Британських Віргінських островах. Компанія отримує продукцію в середньому по $57 за тонну, що дозволяє зекономити на експортних митах. Потім Energy Union може перепродавати вугілля куди завгодно і за будь-якою ціною, пише видання.

Журналісти знайшли філію однойменного офшору в російському реєстрі юридичних осіб. Компанія «Енерджі юніон» була зареєстрована в Ростові-на-Дону в липні 2022 року. Її директор Артем Ополінський є працівником «Енергоресурсу», а в 2024 році разом із ним Надія Ополінська стала правонаступницею за договором позики для компанії.

Вугільний бізнес Янукович-молодший започаткував ще до війни, йдеться в розслідуванні. Раніше серед клієнтів «Енергоресурсу» були Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія. Співпраця припинилася лише після введення Європейським Союзом заборони на купівлю вугілля з Росії. За оцінками журналістів-розслідувачів, за 2021–2023 роки компанія заробила на продажу вугілля з Донбасу $35 млн.

Контекст

До Євромайдану син президента займався бізнесом в Україні та входив до сотні найбагатших людей країни, володіючи статком в $510 млн. Йому належала компанія «МАКО-Трейдинг», що займалася експортом вугілля до Європи через швейцарську компанію Mako Trading. Він заснував Всеукраїнський банк розвитку та працював заступником гендиректора «Донбаснафтопродукту».

Янукович-молодший втік з України в 2014 році разом із батьком після того, як той був усунений від влади в результаті масових протестів. Тоді ж СБУ оголосила сина втікача в розшук за справою про службове підроблення та підробку документів, а прокуратура запідозрила його у заволодінні державною резиденцією «Межигір’я».

Крім того, Олександр Янукович потрапив під санкції ЄС через звинувачення в незаконному привласненні та розтраті державних коштів України. У 2022 році санкції були зняті, але тоді ж ЄС ввів нові санкції проти бізнесмена за «отримання вигоди від росіян, відповідальних за анексію Криму або дестабілізацію Східної України». В обґрунтуванні зазначалося, що Янукович-молодший веде комерційну діяльність на окупованій території Донбасу та має «тісні зв’язки з проросійськими сепаратистами».