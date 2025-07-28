Рост экономики Украины в 2025 году оказался ощутимо ниже ожиданий экономистов, в частности из-за усиленных обстрелов и плохих урожаев. Неправительственные аналитики пересмотрели свои прогнозы по ВВП, инфляции и курсу гривни на 2025–2026 годы. Главное из прогноза Dragon Capital, Concorde Capital, Oxford Economics, KSE, Forbes Ukraine и еще четырех экономических исследовательских центров.
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В первой половине года украинская экономика демонстрирует худшие показатели, чем предполагалось в прогнозах как государственных аналитиков, так и независимых экспертов в начале года.
Ужесточение обстрелов, проблемы с урожаем, замедление промышленности заставили существенно пересматривать прогнозы экономического развития.
Центр экономической стратегии (ЦЭС) собрал девять неправительственных организаций и на основе их ожиданий подготовил консенсус-прогноз на 2025–2026 годы.
Прогнозы подготовили: Dragon Capital, Concorde Capital, Венский институт экономики (wiiw), Киевская школа экономики (KSE), Oxford Economics, Forbes Ukraine, ICU, Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) и German Economic Team (GET).
Ни один из аналитиков больше не прогнозирует рост ВВП на уровне 3% и выше, как это предполагалось в начале года. В то же время у украинской экономики все еще есть шанс превысить рекордный показатель в $200 млрд номинального ВВП, достигнутый в 2021-м.
Прогноз инфляции также значительно ухудшился, хотя аналитики ожидают ее замедления.
Что они прогнозируют украинской экономике и курсу гривни на 2025–2026 годы?
Экономика замедляется: как сильно?
В консенсус-прогнозе, сделанном ЦЭС перед началом 2025 года, рост ВВП в этом году ожидался на уровне 3,7%, а самой оптимистичной оценкой было 6%.
Новая оценка – 2,3%, а самый оптимистичный прогноз составляет 2,6%. За день до публикации от ЦЭС свой прогноз роста экономики существенно ухудшил и Нацбанк – с 3,1 до 2,1%.
Восстановление экономики в первом полугодии 2025-го было более медленным из-за усиления интенсивности обстрелов и дальнейшего разрушения производственных мощностей, инфраструктуры и жилья, констатировали в Нацбанке во время монетарного брифинга 24 июля.
Промышленность растет медленнее, в частности, из-за закрытия шахты в Покровске и обстрелов газодобычи, отметила ведущая научная сотрудница ИЭИ Александра Бетлий на презентации консенсус-прогноза ЦЭС.
В январе «Метинвест» приостановил работу «Покровской угольной группы». Это единственный источник угля для производства кокса в Украине, являющийся ключевым компонентом в сталеварении. Отрасль является второй по значению после сельского хозяйства, что приносит валютные поступления в страну.
Сельскохозяйственный сектор также замедлил рост из-за неблагоприятных погодных условий, добавила Бетлий.
Положительным вкладом в ВВП может стать отрасль Defense Tech, считают Ольга Пиндюк из wiiw и Дмитрий Круковец из KSE. «В эту отрасль хорошо входят инвестиции, которые мы не видим в статистике по причинам безопасности», – говорит Пиндюк.
«Расходы на оборону будут оставаться существенными, поэтому пересмотрели оценку дефицита бюджета», – отметил замглавы НБУ Сергей Николайчук на мероприятии ЦЭС. Предыдущий прогноз НБУ предусматривал дефицит 11,8% ВВП в 2026 году, однако теперь регулятор ожидает его на уровне 2025-го – около 19%.
Проблема финансовой помощи партнеров
Из-за нового более консервативного прогноза относительно завершения боевых действий Нацбанк существенно пересмотрел потребности Украины в финансовой помощи от партнеров.
Так, январский прогноз НБУ предусматривал потребность в $17,3 млрд и $15 млрд на 2026–2027 годы соответственно. Новый прогноз Нацбанка – около $35 и $30 млрд.
На 2026 год большая часть потребности уже согласована партнерами, однако «не идентифицированы» еще $12,7 млрд, отметил замглавы НБУ Николайчук. На 2027-й нужно найти еще $29 млрд.
Киевская школа экономики ожидает ограниченного финансирования партнеров, говорит ее преподаватель.
«Важно, чтобы правительство продолжало все реформы, а не отступало от них, как это было с НАБУ – говорит Бетлий. – Доверие добывается годами, а теряется за одну секунду».
Если помощи партнеров будет недостаточно, у Нацбанка есть план действий, который в частности предусматривает «определенные монетарные, регуляторные и другие инструменты», подчеркнул Николайчук. «Однако использование этих инструментов будет иметь последствия для развития финансового рынка, экономического восстановления. К сожалению, все имеет свою цену», – отметил он.
Чтобы помощи партнеров хватило, важно выполнять данные им обязательства, подытожил Николайчук.
Ускорение инфляции и относительная стабильность гривни
В преддверии публикации консенсус-прогноза ЦЭС Нацбанк констатировал существенное ухудшение ожиданий инфляции. Еще в апреле регулятор прогнозировал возвращение к цели в 5% в 2026 году, теперь НБУ перенес это на 2027 год. К концу этого года Нацбанк ожидает 9,7% инфляции, к концу 2026-го – 6,6%.
Неправительственные прогнозисты также усугубили свои ожидания относительно темпов роста цен. В январе прогноз составил 7,1% к концу 2025 года. Теперь же консенсус – 9,4%, а наиболее пессимистическая оценка – 10,9%.
Согласно анализу НБУ, ухудшение инфляционных ожиданий обусловлено прежде всего низкими урожаями, которые влекут за собой удорожание продуктов, а также увеличением военных расходов и последующим переложением растущих расходов бизнеса на потребительские цены.
«Не ожидаем возвращения инфляции к цели НБУ в 2026-м из-за стремительного роста цен на услуги», – добавляют в своем прогнозе аналитики ICU.
Курс доллара США стал исключением в основном пессимистическом консенсус-прогнозе неправительственных аналитиков. В конце 2024-го они ожидали 45,7 грн/$, новый прогноз более оптимистичен – 43,2 грн/$. А к концу 2026-го аналитики закладывают 45,2 грн/$.
Секретом успеха гривни по отношению к доллару стала не столько стабильность национальной валюты, сколько девальвация американской. Гривня привязана именно к доллару.
К примеру, за полгода гривня стремительно девальвировала по отношению к евро – с 43,93 грн/€ до 48,98 грн/€ по состоянию на 28 июля.
Из-за необходимости поддерживать гривню и возможного снижения объемов международного финансирования аналитики ожидают уменьшения валютных резервов в 2026 году. Так, прогноз на конец 2025-го – $52 млрд, на конец 2026-го – $42 млрд.
Из резервов Нацбанка приходится покрывать дефицит валюты в Украине, который образуется из-за рекордного торгового дефицита. За пять месяцев 2025 года он составил $14,4 млрд.
В дальнейшем дефицит будет только увеличиваться, говорит аналитик Forbes Ukraine Александр Мануилов. «Потребительский спрос продолжает расти, хоть и меньшими темпами, чем раньше, тогда как внутреннее производство сокращается, – объясняет он. – Так что спрос нужно будет удовлетворять посредством увеличения импорта».
В основном дефицит в торговле структурный, связанный с последствиями войны, говорит директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан.
Не весь импорт оказывает негативное влияние, отмечает Билан. В качестве примера она привела импорт товаров машиностроения и энергетического оборудования, то есть это фактическая инвестиция в развитие промышленности и энергетического сектора.
«Вредный» импорт – индивидуальные посылки украинцев, расходы на которые за первый квартал составляли $1,5 млрд, отмечает Билан.
«За год это $6 млрд импорта, который вообще не несет пользы экономике и большая его часть, очевидно, не облагается налогом, – отмечает экономист. – Но для изменения ситуации нужны рыночные меры – не запретить посылки, а адекватно обложить их налогом».
Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев еще в январе зарегистрировал законопроект, увеличивающий налогообложение международных посылок, но документ пока не дошел до рассмотрения парламента.
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