Економічне зростання в Україні демонструє ознаки сповільнення на тлі воєнних викликів. Реальний ВВП у другому кварталі 2025 року зріс на 1,7% проти аналогічного періоду 2024 року, але в липні впав на 1% проти липня минулого року. Таку оцінку дають аналітики Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Деталі

Реальний ВВП у липні скоротився на 1% проти липня минулого року після зростання на 1,5% в червні.

Сільське господарство через гірший урожай зазнало найбільшого падіння – на 26% до аналогічного періоду минулого року.

Промисловість показала змішані результати: переробна галузь у липні зросла на 1,4% завдяки оборонним замовленням, тоді як видобувна впала на 10% через проблеми у вугільній галузі.

В енергетичному секторі у липні експорт електроенергії зріс на 16%, до 282 000 МВт-год, імпорт – на 24,7%, до 257 700 МВт-год. Запаси газу в ПСГ перевищили 10 млрд кубометрів, із закачуванням 1,69 млрд кубометрів у липні (+25% до липня 2024 року), але це найнижчий рівень за 12 років. Російські атаки пошкодили газову інфраструктуру, змусивши збільшити імпорт.

Транспортний сектор теж постраждав: «Укрзалізниця» перевезла понад 1,2 млн т зернових у липні – удвічі менше, ніж роком раніше; загальні вантажоперевезення впали на 11,8% за перше півріччя.

Зовнішня торгівля: імпорт у липні наблизився до рекордного показника у $7,6 млрд на тлі зростання імпорту автомобілів, енергетичного обладнання, газу та імпорту для потреб оборони. Експорт товарів склав $3,3 млрд (стабільно р/р).

Контекст

Через втрати від війни та гірший, ніж очікувалося, врожай НБУ переглянув прогноз зростання ВВП – 2,1% за підсумками 2025 року. Попередній прогноз – 3,1%.

Попри песимістичні прогнози, українська економіка зберігає потенціал перевищити рекордний показник номінального ВВП у $200 млрд, досягнутий у 2021 році. Детальніше про прогнози ВВП, інфляції та курсу гривні на 2025–2026 роки читайте у матеріалі Forbes Ukraine.