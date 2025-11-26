Warner Music Group и ИИ-сервис для создания музыки Suno заключили «беспрецедентное лицензионное соглашение», которое одновременно урегулирует предварительный судебный иск WMG против Suno о массовом нарушении авторских прав. Об этом пишет Music Business Worldwide.
Подробности
- Ключевые условия партнерства с 2026 года Suno полностью перейдет на новые лицензированные модели WMG, постепенно выключив текущие; загрузка сгенерированных треков будет доступна только на платных планах. Бесплатный тариф останется только для прослушивания и распространения.
- Платные пользователи будут иметь лимиты для загрузки с возможностью докупить дополнительные.
- Помимо лицензионного соглашения Suno приобрела у WMG сервис Songkick (платформа для поиска и покупки билетов на живые концерты). Компании планируют интегрировать возможности обоих продуктов для создания новых форматов взаимодействия артистов с фанатами.
- Главной особенностью сделки является предоставление артистам WMG полного контроля за использованием их имени, голоса, изображения и композиций в ИИ-треках. WMG позиционирует эту модель как образец для будущих легальных музыкальных ИИ-сервисов.
Контекст
Новость появилась сразу после закрытия Suno раунда Series C на $250 млн при оценке $2,45 млрд. Ранее WMG уже заключила похожие соглашения с Udio и Stability AI.
Несмотря на урегулирование споров с WMG и Universal Music Group, Suno до сих пор имеет судебные претензии от других правообладателей: в частности, от датского общества Koda и немецкого GEMA. Конфликт между большими лейблами и ИИ-музыкальными стартапами продолжается с 2024 года, когда RIAA подала иски против Suno и Udio.
