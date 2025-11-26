Warner Music Group і Suno уклали першу ліцензійну угоду для ШІ-музики

Warner Music Group та ШІ-сервіс для створення музики Suno уклали «безпрецедентну ліцензійну угоду», яка одночасно врегульовує попередній судовий позов WMG проти Suno про масове порушення авторських прав. Про це пише Music Business Worldwide.
- Ключові умови партнерства з 2026 року Suno повністю перейде на нові ліцензовані моделі WMG, поступово вимкнувши поточні; завантаження згенерованих треків буде доступне лише на платних планах. Безкоштовний тариф залишиться лише для прослуховування та поширення.
- Платні користувачі матимуть ліміти на завантаження з можливістю докупити додаткові.
- Окрім ліцензійної угоди, Suno придбала у WMG сервіс Songkick (платформа для пошуку та купівлі квитків на живі концерти). Компанії планують інтегрувати можливості обох продуктів, щоб створити нові формати взаємодії артистів із фанатами.
- Головною особливістю угоди є надання артистам WMG повного контролю над використанням їхнього імені, голосу, зображення та композицій у ШІ-треках. WMG позиціонує цю модель як еталон для майбутніх легальних музичних ШІ-сервісів.
Контекст
Новина з’явилася одразу після закриття Suno раунду Series C на $250 млн при оцінці $2,45 млрд. Раніше WMG уже уклала схожі угоди з Udio та Stability AI.
Попри врегулювання спорів з WMG та Universal Music Group, Suno досі має судові претензії від інших правовласників: зокрема від данського товариства Koda та німецької GEMA. Конфлікт між великими лейблами та ШІ-музичними стартапами триває з 2024 року, коли RIAA подала позови проти Suno та Udio.
