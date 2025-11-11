Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

От интервью Зеленского до «Дії». Стартап ElevenLabs делал озвучку для мировых лидеров и сотрудничает с Минцифры. Разговор с CEO о перспективах голосового ИИ

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

ElevenLabs меморандум з Мінцифри /Getty Images

Соучредитель и СЕО ElevenLabs Мати Станишевский. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:09 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:09

Минцифры начало сотрудничать с польским ИИ-стартапом ElevenLabs. Он стал широко известен в Украине, когда перевел интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману. Зачем ElevenLabs сотрудничает с правительствами и какие сервисы приносят компании больше всего денег? Блицинтервью с СЕО и соучредителем Мати Станишевским.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Голосовой ИИ от польского стартапа ElevenLabs появится в «Дії», образовательном приложении «Мрія» и сервисе «Дія.Освіта», говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации от 6 ноября. «Технологии ElevenLabs позволят гражданам получать услуги и консультации, просто озвучив свой запрос в чате», – говорится в сообщении Минцифры.

Стартап прославился благодаря своей технологии перевода разговора «родным» голосом спикера. Один из самых ярких юзкейсов – использование технологии ElevenLabs для перевода интервью президента Владимира Зеленского с американским интервьюером Лексом Фридманом в январе 2025-го. Таким образом, Зеленский свободно «заговорил» на трех языках. Позже Фридман использовал продукт ElevenLabs и для перевода интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні