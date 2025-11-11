Минцифры начало сотрудничать с польским ИИ-стартапом ElevenLabs. Он стал широко известен в Украине, когда перевел интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману. Зачем ElevenLabs сотрудничает с правительствами и какие сервисы приносят компании больше всего денег? Блицинтервью с СЕО и соучредителем Мати Станишевским.

Голосовой ИИ от польского стартапа ElevenLabs появится в «Дії», образовательном приложении «Мрія» и сервисе «Дія.Освіта», говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации от 6 ноября. «Технологии ElevenLabs позволят гражданам получать услуги и консультации, просто озвучив свой запрос в чате», – говорится в сообщении Минцифры.

Стартап прославился благодаря своей технологии перевода разговора «родным» голосом спикера. Один из самых ярких юзкейсов – использование технологии ElevenLabs для перевода интервью президента Владимира Зеленского с американским интервьюером Лексом Фридманом в январе 2025-го. Таким образом, Зеленский свободно «заговорил» на трех языках. Позже Фридман использовал продукт ElevenLabs и для перевода интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.