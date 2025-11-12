Американские актеры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн заключили соглашение с ИИ-компанией ElevenLabs об использовании своих голосов. Об этом пишет Variety .

Подробности

Мэттью Макконахи стал инвестором стартапа и позволил создать искусственную копию своего голоса для испаноязычной аудиоверсии подкаста Lyrics of Livin. Благодаря ИИ актер теперь может «говорить» на испанском, не зная языка.

Параллельно ElevenLabs запустила Iconic Voice Marketplace – платформу с официально лицензированными ИИ-голосами знаменитостей. Пользователи могут подавать заявки на использование этих голосов в коммерческих или творческих проектах, но только после одобрения самими владельцами или их наследниками.

Майкл Кейн стал одним из первых участников маркетплейса. Сейчас в каталоге 28 голосов, среди которых исторические фигуры – Томас Эдисон и Марк Твен.

Запуск платформы стал ответом на голливудские скандалы вокруг ИИ. Актеры и профсоюзы обвиняют студии в попытках заменить людей алгоритмами без их согласия. ElevenLabs отмечает: Iconic Voice Marketplace работает исключительно по принципу полного согласия артистов.

Обозреватели отмечают, что участие звезд уровня Кейна говорит о том, что часть индустрии готова сотрудничать с ИИ, чтобы не потерять контроль над собственным голосом и образом.

Контекст

ElevenLabs, основанная в 2022 году экс-инженером Google Петром Дабковским и стратегом Palantir Матеушем Станишевским, специализируется на технологиях синтеза реалистичного человеческого голоса с помощью ИИ.

Стартап стремится генерировать естественно звучащее аудио и устранять языковые барьеры для глобальной аудитории контента.

С момента запуска платформы в январе 2023 года ElevenLabs привлекла более 1 млн зарегистрированных пользователей. Ее решение применяется для озвучивания аудиокниг, персонажей в видеоиграх и создания первого в мире ИИ-радио от Super Hi-Fi.