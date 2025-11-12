Американские актеры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн заключили соглашение с ИИ-компанией ElevenLabs об использовании своих голосов. Об этом пишет Variety.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Мэттью Макконахи стал инвестором стартапа и позволил создать искусственную копию своего голоса для испаноязычной аудиоверсии подкаста Lyrics of Livin. Благодаря ИИ актер теперь может «говорить» на испанском, не зная языка.
- Параллельно ElevenLabs запустила Iconic Voice Marketplace – платформу с официально лицензированными ИИ-голосами знаменитостей. Пользователи могут подавать заявки на использование этих голосов в коммерческих или творческих проектах, но только после одобрения самими владельцами или их наследниками.
- Майкл Кейн стал одним из первых участников маркетплейса. Сейчас в каталоге 28 голосов, среди которых исторические фигуры – Томас Эдисон и Марк Твен.
- Запуск платформы стал ответом на голливудские скандалы вокруг ИИ. Актеры и профсоюзы обвиняют студии в попытках заменить людей алгоритмами без их согласия. ElevenLabs отмечает: Iconic Voice Marketplace работает исключительно по принципу полного согласия артистов.
- Обозреватели отмечают, что участие звезд уровня Кейна говорит о том, что часть индустрии готова сотрудничать с ИИ, чтобы не потерять контроль над собственным голосом и образом.
Контекст
ElevenLabs, основанная в 2022 году экс-инженером Google Петром Дабковским и стратегом Palantir Матеушем Станишевским, специализируется на технологиях синтеза реалистичного человеческого голоса с помощью ИИ.
Стартап стремится генерировать естественно звучащее аудио и устранять языковые барьеры для глобальной аудитории контента.
С момента запуска платформы в январе 2023 года ElevenLabs привлекла более 1 млн зарегистрированных пользователей. Ее решение применяется для озвучивания аудиокниг, персонажей в видеоиграх и создания первого в мире ИИ-радио от Super Hi-Fi.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.