Японія відкинула пропозицію ЄС та G7 про фінансування репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених у неї російських активів на $30 млрд. Влада Японії обґрунтувала це юридичними ризиками, але єврочиновники вважають, що насправді Японія не хоче злити США. Про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Деталі

Про це йшлося під час зустрічі міністрів фінансів країн Групи семи у понеділок, 8 грудня. Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма виключила використання російських активів через «юридичні проблеми», повідомив виданню дипломат ЄС. Це руйнує надії блоку на отримання глобальної підтримки цієї ініціативи, зазначило видання.

Однією з вимог Брюсселя є участь інших країн Групи семи поза межами ЄС, які могли б також надати Україні кредит, використовуючи заморожені активи, що знаходяться на їхніх територіях. США та Японія відмовилися приєднатися до брюссельської схеми, залишивши ЄС самостійно нести основний тягар майбутніх фінансових потреб України, пише видання.

Під час зустрічі США заявили, що скоротять підтримку України після виплати останніх траншів позики G7, яку було узгоджено адміністрацією Джо Байдена у 2024 році, повідомив дипломат ЄС. Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі €71,7 млрд і буде змушена почати скорочувати державні витрати з квітня, якщо не надійдуть нові кошти, пише Politico.

«Ми продовжуватимемо співпрацювати над розробкою широкого спектру варіантів фінансування для підтримки України, включаючи потенційне використання повної вартості російських суверенних активів, іммобілізованих у наших юрисдикціях, доки Росія не сплатить репарації», – написали міністри фінансів країн G7 у своїй спільній заяві після зустрічі.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

ЄС цього тижня запропонував використати заморожені активи Центробанку РФ для забезпечення кредиту Україні на €90 млрд, що покриє фінансові та оборонні потреби країни на два роки. Загалом у Європі утримується близько €210 млрд російських активів, частина з яких стане доступною після 2028 року.

Пропозиція ЄС стикається з внутрішнім спротивом, насамперед у Бельгії, де зосереджено більшість активів. Брюссель вимагає гарантій, що не доведеться самостійно покривати можливі претензії Москви і що європейські компанії не постраждають від контрзаходів.

Водночас президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що має намір використати російські активи, щоб залучити Путіна до переговорів. Замість того, щоб надсилати гроші до Києва, Вашингтон запропонував повернути частину активів Росії, а решту використати для фінансування інвестицій США в Україну.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжувала підтримувати ідею використання російських активів для допомоги Україні під час зустрічі в понеділок з президентом країни Володимиром Зеленським. На підтримку фон дер Ляєн Велика Британія та Канада заявили про свою готовність передати Україні російські державні активи, що знаходяться на їхній території, за умови реалізації плану ЄС.

Очікується, що це питання буде в центрі уваги під час зустрічі британського та бельгійського премʼєрів Кіра Стармера та Барта де Вевера у пʼятницю.